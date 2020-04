Si rimette in moto il contagio dopo una pausa durata solo ventiquattro ore. Altri undici positivi al Covid-19 sono venuti fuori ieri dai tamponi processati presso i laboratori del Moscati di Avellino e del centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino. Sette riguardano residenti di Cervinara, tre di Ariano e uno di Villanvova. Quattro dei cervinaresi appartengono allo stesso nucleo familiare. Il contagio, dunque, si è trasmesso tra parenti. Tutti, comunque, già da giorni stanno rispettando l'isolamento domiciliare, proprio perché considerati casi sospetti. Il sindaco Filuccio Tangredi e l'amministrazione invitano a continuare a stare attenti e a rispettare le misure. In totale sono 180 gli esami diagnostici effettuati ieri da Moscati e Biogem. I casi sono stati riscontrati tutti dalla struttura della città del Tricolle. Con i nuovi positivi sale 447 il numero complessivo in provincia, ma aumenta anche la pattuglia di chi ha sconfitto il virus. Quasi il 40 per cento dei contagiati irpini è ormai guarito. Sono 168 i cittadini della provincia che si sono messi alle spalle l'incubo Coronavirus.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Papa Francesco e la fase 2: «Bisogna obbedire alle disposizioni perché la pandemia non torni»

Un dato che si aggiunge a quello dei ricoverati in ospedale e soprattutto in Terapia Intensiva: il numero di pazienti nei letti dei reparti Covid continua a scendere. Sono 17 al Moscati di Avellino e 27 al Frangipane di Ariano Irpino. Sei in tutto sono in Terapia Intensiva, cinque nel capoluogo e uno sul Tricolle. L'Asl spiega che la certificazione di guarigione viene dichiarata, come da protocollo, a seguito dell'effettuazione del doppio tampone nelle 48 ore, con esito negativo per entrambi. E il via libera a due residenti di Solofra fa esultare ancora il sindaco Michele Vignola, dopo le notizie confortanti dei giorni scorsi con il rientro a casa di altri concittadini: Siamo felici di poter dare notizia che due concittadini hanno lasciato stamane le strutture ospedaliere per far ritorno in città. I test di verifica sono risultati negativi e sono, quindi, guariti dal Coronavirus. Con loro sono dieci i nostri concittadini che hanno superato il Coronavirus. A quanti ancora stanno combattendo contro il virus, il nostro augurio di pronta guarigione. Imponente è anche la quota di tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza, come fa sapere l'Asl. Ne sono stati eseguiti 6.694. Solo il 6,6 per cento è risultato positivo. Il bilancio complessivo dell'Irpinia restituisce 447 contagi totali, con 51 decessi e 168 guariti. Ad Ariano Irpino sono 161 i positivi, con ventidue vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino è a trentuno contagi (un decesso). Solofra a ventisei. Diciannove (due decessi) a Mercogliano. Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Mirabella Eclano (un decesso). Tredici a Cervinara. Undici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Sei per Villanova del Battista (tre decessi), cinque per Lacedonia, Chiusano San Domenico, Vallesaccarda e Bagnoli Irpino (ma uno vive a Napoli). Sono quattro a Bonito (due i decessi), Monteforte Irpino, Avella e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Montoro, Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due per Vallata, Teora, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi e Pratola Serra. Uno per Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino) e Paternopoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA