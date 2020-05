Dopo due giorni con zero contagi, ieri i laboratori hanno restituito cinque nuovi positivi su un numero importante di tamponi eseguiti dai laboratori del centro di ricerca Biogem e dell'azienda ospedaliera Moscati. Sono stati 359 i test analizzati. In totale in Campania, fa sapere l'Unità di Crisi della Regione, ne sono stati processati 3.480, di cui quattordici hanno riscontrato il Coronavirus. I

In pratica, più di un terzo dei positivi scoperti ieri sul territorio regionale sono residenti in provincia di Avellino. Con i cinque nuovi casi l'Irpinia sale a quota 470. I positivi riguardano quattro cittadini (uno è contatto stretto di una persona già contagiata) di Ariano Irpino e uno di Zungoli. L'Asl comunica, inoltre, che «su 690 tamponi analizzati dall'Istituto Zooprofilattico di Portici il 4 e 5 maggio, effettuati dallo stesso istituto il 2 maggio scorso nel Comune di Mercogliano, non risulta nessun caso positivo». Resta drammatico il conto delle vittime. Lo sottolinea lo studio realizzato dall'Istat e dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss). L'impatto della pandemia sulla mortalità in Irpinia è stato importante rispetto alle altre province della Campania. Dal dossier emerge che i decessi per il complesso delle cause e per Covid-19 a marzo 2020 rispetto alla media nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 dello stesso mese sono aumentati dell'1,8%, mentre nel resto della regione si registra una flessione. Complessivamente la Campania fa segnare un -1,9%. Nel confronto con il numero di contagiati e di residenti, l'incidenza delle morti non è trascurabile in provincia di Avellino.

Dall'inizio dell'emergenza sono 54 le vittime. La città di Ariano Irpino paga il prezzo più alto con 24 decessi. «Una delle conseguenze più drammatiche degli effetti dell'epidemia riguarda l'incremento complessivo dei decessi - specifica lo studio dell'Istat e dell'Istituto Superiore di Sanità - D'altra parte il dato dei morti riportati alla Sorveglianza integrata Covid-19 fornisce solo una misura parziale di questi effetti, essendo riferito ai soli casi di deceduti dopo una diagnosi microbiologica di positività al virus. Si tratta, pertanto, di un indicatore influenzato non solo dalle modalità di classificazione delle cause di morte, ma anche dalla presenza di un test di positività al virus».

C'è una buona notizia: la guarigione di Armando Leo, lo stimato direttore del Patronato Acli di Avellino. Ha finalmente sconfitto il virus e ha lasciato l'ospedale Moscati dopo settimane di ricovero e di dura battaglia contro il Covid-19. Il bollettino provinciale riporta 470 contagi totali, con 54 decessi e 206 guariti. Ad Ariano Irpino sono 176 i positivi, con ventiquattro vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino è a trentuno contagi (un decesso). Solofra a ventisei. Diciannove (due decessi) a Mercogliano. Quindici a Mirabella Eclano (un decesso). Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Cervinara. Dodici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Sei per Villanova del Battista (tre decessi). Cinque per Lacedonia, Chiusano San Domenico, Vallesaccarda e Bagnoli Irpino (ma uno vive a Napoli) e Monteforte Irpino. Sono quattro a Bonito (due i decessi), Avella e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Montoro, Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due per Zungoli, Vallata, Teora, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi, Pratola Serra, Castelfranci e Taurasi (un decesso). Uno per Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Santo Stefano del Sole, Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino) e Paternopoli.

