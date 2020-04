Ancora tre contagi riscontrati dai laboratori del centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino e dall'Istituto Zooprofilattico di Portici su 244 tamponi analizzati ieri. Il dato provinciale raggiunge così 450 positivi totali, compresi decessi e guariti.

I nuovi casi riguardano due residenti del Tricolle, entrambi asintomatici, e uno dei quali già in isolamento perché contatto stretto di un'altra persona alle prese con il Covid-19. Il terzo positivo riscontrato è di Castelfranci. Anche questa persona fortunatamente non avverte sintomi.

Oltre ai contagi, la schiera di guariti continua a infoltirsi. La quota provinciale cresce di altri nove e arriva a 177. Sei solo a Solofra. Lo fa sapere il sindaco Michele Vignola: «Abbiamo ricevuto comunicazione che altri sei nostri concittadini, che hanno seguito la terapia presso il loro domicilio, hanno superato entrambi i test di controllo e sono risultati negativi al Covid-19. Siamo felici per tutti i nostri concittadini. Al momento sono diciotto i solofrani che hanno sconfitto il Coronavirus». Anche a Pratola Serra si gioisce. «Sono guariti i due nostri concittadini dice il primo cittadino Emanuele Aufiero - La bella notizia va ad aggiungersi agli altri esiti negativi di altri 8 tamponi praticati in questo mese a nostri concittadini, sia appartenenti allo stesso nucleo familiare dei positivi, sia totalmente estranei ma a rischio contagio per la specificità del lavoro che svolgono. Ci complimentiamo con le due persone guarite per il comportamento adottato in questi giorni di isolamento obbligatorio, per tutte le misure rispettate e per aver saputo gestire al meglio la situazione seppur non facile». Un altro guarito si registra a San Martino Valle Cauidina.

Prosegue, intanto, l'attività dell'Asl per scovare i casi sospetti. L'azienda sanitaria comunica che «dal 7 aprile al 27 aprile sono ben 554 le persone raggiunte nelle proprie abitazioni dai giovani medici delle quattro Unità Mobili attive sul territorio provinciale». Si tratta di «contatti stretti» di soggetti già positivi al Covid, sottoposti a visita di controllo e test rapido presso il domicilio. «I dati, di una delle diverse attività di screening poste in essere dall'Asl sulla popolazione irpina - prosegue l'azienda - sono i seguenti: su 554 test rapidi eseguiti, sono risultati positivi 92 soggetti, sottoposti a conferma del tampone naso-faringeo; dei 92 tamponi, 14 sono risultati positivi, 60 sono negativi. Per i restanti 26 si è in attesa del risultato». Il bilancio complessivo dell'Irpinia dice che sono 450 contagi totali, con 51 decessi e 177 guariti. Ad Ariano Irpino sono 163 i positivi, con ventidue vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino è a trentuno contagi (un decesso). Solofra a ventisei. Diciannove (due decessi) a Mercogliano. Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Mirabella Eclano (un decesso). Tredici a Cervinara. Undici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Sei per Villanova del Battista (tre decessi). Cinque per Lacedonia, Chiusano San Domenico, Vallesaccarda e Bagnoli Irpino (ma uno vive a Napoli). Sono quattro a Bonito (due i decessi), Monteforte Irpino, Avella e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Montoro, Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due per Vallata, Teora, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi e Pratola Serra. Uno per Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino), Paternopoli e Castelfranci, comune che finora non aveva registrato casi.

