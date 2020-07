In sei giorni 17 contagi in Irpinia che registra un bilancio complessivo di 626 casi dall'inizio della pandemia.

Ieri sono stati individuati altri quattro positivi nel cluster dell'Alta Valle del Sabato. Due risiedono a Serino, altrettanti a San Michele di Serino. Sono tutti legati ai casi riscontrati negli ultimi giorni proprio a San Michele di Serino e a Santa Lucia di Serino. E sono tutti originari del Sud America. Nel Serinese c'è preoccupazione tra la popolazione, anche se i nuovi contagiati erano già in isolamento fiduciario.

A fare da contraltare le buone notizie provenienti dalla Valle Caudina e dal Vallo Lauro. Negativi i test a cui sono stati sottoposti i contatti dei due romeni di Moschiano e delle due donne di Rotondi aggrediti dal virus. Solo per il cluster della zona del Serinese il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell'Asl ha effettuato 197 tamponi ai contatti stretti e presso i luoghi di lavoro. Da via degli Imbimbo assicurano che «continua l'attività di indagine epidemiologica da parte dell'Azienda sanitaria che ha previsto misure di contenimento e di contrasto presso nuclei familiari e strutture interessate al fine di mappare tutti i contatti dei positivi e circoscrivere il contagio».

In campo anche gli amministratori locali. Sono in trincea i sindaci di San Michele di Serino (Michele Boccia), Vito Pelosi (Serino) e Ottaviano Vistocco (Santa Lucia di Serino) che hanno attivato una serie di misure per limitare la diffusione. A San Michele di Serino, il primo cittadino ha bloccato il mercato settimanale. «Vediamo l'andamento, siamo pronti a mettere in campo altre misure assicura Boccia La situazione è costantemente monitorata, ma tra i cittadini c'è disorientamento e ansia. La nostra comunità continua a rispettare tutte le indicazioni, così come ha sempre fatto. Dispiace dover notare che fuori dal nostro circondario ci vedono come appestati. Peraltro, è capitato direttamente a me», fa sapere il sindaco di San Michele di Serino che continua a informare in prima persona i suoi concittadini. Così come fa il collega di Serino, Pelosi: «Ci è stata comunicata dall'Asl di Avellino la positività di due nostri concittadini, già posti in isolamento domiciliare da qualche giorno poiché contatti diretti con i casi accertati nei comuni limitrofi. Fortunatamente stanno bene e sono asintomatici. Raccomandiamo di rispettare sempre tutte le misure di sicurezza e di indossare i dispositivi di protezione in caso di assembramento».

I tre amministratori lavorano in sintonia su questo fronte. Le persone infette fatta eccezione per un cittadino di San Michele di Serino provengono da Venezuela, Argentina e Repubblica Dominicana. Alcuni di questi gruppi familiari che risiedono nell'Alta Valle del Sabato di recente sarebbero rientrati dall'America Latina. Si sarebbe così innescata la catena di contagi. Sono una decina i nuclei familiari posti in isolamento, mentre si attendono per oggi i risultati di altri tamponi. Fatta eccezione per i due ricoverati al Moscati (un 69enne venezuelano residente a Santa Lucia di Serino e un 71enne di San Michele di Serino), gli altri sono tutti a casa. Sono asintomatici o hanno lievi sintomi.



A differenza del Serinese, la situazione è decisamente migliore nel Vallo Lauro e in Valle Caudina. La stessa Asl fa sapere che non sono venuti fuori altri casi. «A seguito della positività riscontrata su due persone residenti nel comune di Moschiano, sono stati effettuati 172 tamponi ai contatti stretti dei casi, residenti nel comune interessato e nei comuni limitrofi, tutti risultati negativi sottolineano i vertici dell'Azienda sanitaria E a seguito delle due positività riscontrate nel comune di Rotondi, sono stati effettuati 37 tamponi, tutti risultati negativi».

L'attenzione, dunque, è rivolta principalmente sull'Alta Valle del Sabato dove anche oggi si proseguirà con i test. Dall'Unità di Crisi regionale si monitora costantemente il quadro. Ieri su cinque positivi in Campania, quattro hanno riguardato quest'area dell'Irpinia. Ha incoraggiato la notizia dei tamponi e dei test sierologici dei dipendenti e dei consulenti di Villa Raiano, dove collabora saltuariamente il 69enne venezuelano. Almeno in tal caso sono stati scongiurati altri problemi.

