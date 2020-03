Onori al personale sanitario del Moscati di Avellino. Il corteo con le auto di servizio delle forze dell'ordine irpine ha raggiunto l'ospedale Moscati di Avellino. Rappresentati di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Polizia Municipale e Vigili del fuoco si sono radunati nel piazzale antistante il nosocomio di contrada Amoretta per intonare l'Inno d'Italia. Un'iniziativa per far sentire la vicinanza e la solidarietà a tutto il personale sanitario dell'ospedale avellinese che in questo periodo particolare sta operando in prima linea nella difficile lotta al Covid-19. Una dimostrazione d'affetto e di stima per esaltare l'operato di medici e infermieri in questo momento storico delicato. Un tributo che ha emozionato tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA