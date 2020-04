Rischia di subire qualche battuta d'arresto il piano predisposto dall'Asl di Avellino per la riorganizzazione e rimodulazione dei reparti del S. Ottone Frangipane. La data del 4 maggio prossimo immaginata per trasferire il reparto Covid nella vecchia ala ospedaliera, quella che si affaccia su corso Vittorio Emanuele, appare come un obiettivo difficile da raggiungere. Non tanto per la mancanza di risorse o per l'impossibilità di eseguire i lavori previsti, ma per situazioni oggettive. L'area Covid attualmente è sistemata nella nuova ala ospedaliera e precisamente negli ambienti occupati in precedenza da Medicina Generale, Lungodegenza, Ostetricia e Ginecologia e altri locali, tra il primo e il quarto piano. Attualmente in terapia intensiva si contano tre pazienti, nessuno in terapia sub intensiva e 38 in Medicina Covid. Al quarto piano sono sistemati, invece, in prevalenza i pazienti provenienti, tra il 30 e il 31 marzo scorso, dal Centro Minerva, dopo la bufera che aveva investito la struttura sanitaria di contrada Serra.

Tra questi degenti ci sono alcuni che dovevano solo completare la riabilitazione, mentre altri erano gli ospiti della Rsa, quindi persone più anziane e con patologie pregresse. Se non si riesce a liberare il quarto piano da tutti gli attuali degenti , non si può avviare il trasferimento dell'area Covid nella vecchia ala. «Si tratta di capire - spiega il Direttore ospedaliero, Angelo Fieri - se questi pazienti possono tornare al Minerva o se hanno bisogno di continuare la degenza qui o presso la clinica Villa Maria di Mirabella Eclano. Il problema si presenta soprattutto per le persone più anziane. Se potessimo liberare il quarto piano si andrebbe più speditamente avanti nel programma di rimodulazione dei reparti». In che modo? «Il progetto prevede - riprende Fieri- di realizzare un reparto Covid con relativa terapia intensiva e sub intensiva nella vecchia ala. Tutto verrebbe fatto con la massima sicurezza. Ovvero, con l'isolamento dell'area dal resto dell'ospedale. Con una nuova terapia intensiva Covid nei locali del vecchio blocco operatorio, un nuovo ascensore dall'esterno e percorsi obbligati e protetti. Qui si accederebbe, insomma, solo nella certezza di avere a che fare con un paziente Covid. Tanto è vero che sarebbe modificato anche il percorso per accedere dal pronto soccorso».

Una volta liberata l'attuale area Covid, non resterebbe che sanificarla e riorganizzarla, ripristinando i reparti di medicina generale, lungodegenza, ginecologia e ostetricia, neurologia, riportando, così, alla sua originaria funzione anche il reparto di rianimazione e terapia intensiva non Covid.



«Di questa riorganizzazione - riprende il direttore ospedaliero Fieri - abbiamo già ampiamente discusso con il Direttore Generale dell'Asl Morgante e con i tecnici dell'Asl. Poi con i nostri primari e il personale infermieristico. Si tratta di coinvolgere tutti in un processo di rilancio dell'ospedale. Tra l'altro si tratta di capire se si avvieranno anche i lavori per altri reparti, così come previsti per il Dea di Primo livello. Altri 28 posti letto per oculistica, otorinolaringoiatra, urologia e ampliamento di cardiologia. Senza dimenticare che più in avanti dovranno essere avviati i lavori per la radioterapia nella zona adiacente l'attuale farmacia.

Ma basta solo questo? «Certamente no - riprende Fieri-. E' evidente che bisogna fare i conti anche con il personale. I nuovi medici e infermieri arrivati al Frangipane hanno sottoscritto un contratto che dura da tre a sei mesi. Cosa succede alla scadenza di queste convenzioni? Ci sarà una proroga ; si procederà all'indizione di altri concorsi? Ci saranno altri sistemi di reclutamento ? Credo che la questione sia ben nota all'Asl di Avellino. L'ospedale ha bisogno sicuramente di tante altre figure professionali». E come se non bastasse bisogna porsi il problema della sistemazione delle aree esterne al nosocomio: i parcheggi, il verde attrezzato, il nuovo percorso per il pronto soccorso . Senza dimenticare il nuovo eliporto per gli atterraggi notturni. Quello in funzione, nelle vicinanze di fontana Maddalena, è autorizzato solo al decollo e atterraggio diurno.

