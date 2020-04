© RIPRODUZIONE RISERVATA

È deceduto questa mattina nell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Moscati, un 85enne di Taurasi. L’uomo, affetto da Covid-19, era ricoverato alla Città Ospedaliera dal 19 marzo scorso. Oggi, purtroppo, il tragico epilogo nonostante tutti gli sforzi compiuti dai medici della città ospedaliera del capoluogo irpino. Salgono così a 52 i decessi per Coronavirus in provincia di Avellino da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria. Ben 22 nella sola città di Ariano Irpino. In totale in Irpinia si registrano 452 contagi.