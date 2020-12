Non solo il medico Leonardo Nargi, l'Irpinia è costretta a registrare altre tre vittime del Coronavirus. Sono deceduti al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino una 78enne di Rotondi e una 81enne di San Nicola Baronia. La 78enne era ricoverata dal 13 dicembre e il 18 era stata trasferita in terapia intensiva. L’anziana 81enne era ricoverata in terapia subintensiva dall’11 novembre. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino ha perso la vita un anziano di 90 anni di Sant’Angelo dei Lombardi. Era paziente dell'area Covid.

