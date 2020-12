Si allunga l’elenco delle vittime per Coronavirus in Irpinia. È deceduta nella tarda serata di ieri, al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 68enne di Avellino. La donna è stata trasportata alla città ospedaliera in gravi condizioni e il tampone molecolare eseguito al suo arrivo ha dato esito positivo. Sempre nello stesso nosocomio del capoluogo irpino, è morta questa mattina un’anziana di 89 anni di Sirignano, ricoverata dal 20 novembre. L’anziana si trovava nel Covid Hospital della struttura.

