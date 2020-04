LEGGI ANCHE

Fine della zona rossa, liberi tutti? Se per corrieri, informatori farmaceutici, fornitori di servizi e beni provenienti dai comuni limitrofi finalmente c'è stato il ritorno alla normalità, non può dirsi altrettanto per molti residenti., senza specificare la ragione della propria presenza e senza ricordare che valgono fino al 4 maggio le restrizioni nazionali sui movimenti delle persone, tanto da suscitare la reazione perfino del commissario prefettizio D'Agostino, costretta a lanciare un appello ai cittadini affinché rispettino le regole stabilite per evitare contatti con altre persone. A fare da freno alle errate intenzioni di diversi residenti hanno pensato, tuttavia, ben otto pattuglie, tra Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Vigili Urbani, dislocate sul tutto il territorio comunale. Le sanzioni e, ovviamente, le contestazioni ai verbali redatti dalle forze dell'ordine non potevano mancare. Soprattutto a Cardito e a località Martiri.E come se non bastasse, hanno provveduto direttamente alcuni residenti a rimuovere le barriere fisiche sistemate in alcune contrade da dove si può accedere ai Comuni limitrofi, come Apice o Monteleone di Puglia. Ma c'è stato anche chi ha duramente contestato l'operato delle forze dell'ordine, ribadendo di essere nel diritto di potersi muovere, con documenti alla mano, per raggiungere il proprio posto di lavoro o per recarsi presso gli uffici che dopo diverse settimane hanno cominciato a ricevere il pubblico, l'Agenzia delle Entrate e l'Inps. Il primo ufficio ha, infatti, ripreso l'attività con pochi impiegati per i procedimenti indifferibili. Così come il secondo che potenzierà i servizi a partire dal 4 maggio prossimo.«Mi sono imbattuta - è il racconto di una donna di quaranta anni - in una pattuglia delle forze dell'ordine che non ha voluto prendere atto di una mia corretta giustificazione per raggiungere il posto di lavoro. Ho esibito perfino il contratto di lavoro. Ho contestato il verbale, ma farò di più. Mi rivolgerò anche ad una importante associazione di consumatori, nota per le sue battaglie contro ogni forma di illecito, abuso, privazione, reato e violenza, commesso nei confronti dei cittadini, consumatori ed utenti e contribuenti. Ritengo che nel mio caso e di altri raccontati sulla rete si sia andati oltre».Di episodi simili se ne raccontano anche altri, compresi quelli che potrebbero essere classificati come «delazioni» da parte di vicini di casa.Insomma, c'è stato davvero tanto di nuovo e di inedito dopo la fine della zona rossa. E questo mentre la battaglia contro il Coronavirus non è stata ancora vinta del tutto. Al Frangipane si contano ancora tre pazienti in terapia intensiva e 38 in Medicina Covid, di cui 36 positivi e due sospetti.. Le associazioni Panacea Onlus di Ariano Irpino e la Misericordia di Mirabella Eclano assicureranno le richieste urgenti sociali che perverranno al Consorzio Sociale nell'ambito dei 29 Comuni dell'ambito territoriale A1. Le Unità speciali hanno in dotazione un camper perfettamente attrezzato e un operatore socio sanitario, che muniti di tutti i Dpi, potranno intervenire per l'assistenza domiciliare di persone anziane e disabili in quarantena. È un servizio unico in Campania, che potrà garantire assistenza qualificata in un momento di grande emergenza. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13 e può essere attivato contattando il numero del Consorzio Sociale 0825 872441. Sempre ieri in consiglio regionale la presidente Rosetta D'Amelio ha presentato il piano di aiuti ad Ariano da parte della Comunità Evangelica Cinese; sul Tricolle arriveranno dispositivi di protezione e tre camere di isolamento per l'ospedale,