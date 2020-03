LEGGI ANCHE

L'Asl di Avellino comunica che, nell'ambito del piano di potenziamento del presidio ospedaliero «Frangipane» di Ariano Irpino per l'emergenza Covid-19,. Nella prossima settimana, inoltre, verranno attivati altri 4 posti di terapia intensiva e 6 posti di sub intensiva, così come programmato dalla Asl «al fine di offrire in una situazione di grave emergenza sanitaria una risposta efficace ed adeguata alla cittadinanza arianese ed irpina».