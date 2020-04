LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non sono mai mancati al Pronto Soccorso e al reparto Covid i dispositivi di protezione per il personale medico e infermieristico e per i pazienti. Neanche nei momenti di maggiore preoccupazione per il Coronavirus. Chi sostiene il contrario dice una falsità».. «Anche se non disponevamo di scorte eccessive - spiega Naddeo - ogni giorno sono stati forniti i dispositivi necessari. Ci siamo mossi con tempestività, già dal mese di febbraio, rivolgendoci non solo ai grandi gruppi industriali italiani ed esteri, ma anche a tanti altri piccoli fornitori che ci hanno dato una mano in questa operazione. Non abbiamo seguito solo le carte, ma agito con continui solleciti, appigliandoci a conoscenze e buoni rapporti con i fornitori. D'altra parte come non immaginare di avere delle difficoltà di approvvigionamento allorquando in Italia e all'estero sono stati in tanti a chiedere contemporaneamente le stesse cose? L'importante è aver messo i nostri operatori sanitari in condizione di lavorare serenamente. Ogni giorno. Tra l'altro senza trascurare le continue sanificazioni nei locali e la definizione di percorsi obbligatori. Insomma, non ci sono mai mancati i dispositivi di sicurezza. La situazione, ovviamente, è andata migliorando quando le aziende produttrici sono state in grado di assicurare più forniture con maggiore regolarità. Anche quando si fa riferimento alle tante donazioni ricevute bisogna sempre considerare che esse sono pervenute in ospedale solo da poco».. A conferma di quanto ribadito da lui, interviene il responsabile del Pronto Soccorso, Silvio D'Agostino. «Non avrei mai permesso - precisa - al personale che lavora con me di essere privo di strumenti di protezione durante questo periodo. Ciò che abbiamo chiesto ci è stato sempre fornito». Polemica chiusa? Certo, non si mancherà di discutere ancora. Di sicuro, però, il Frangipane si avvia a gestire con maggiore serenità la fase emergenziale. Non c'è più affollamento nel reparto di terapia intensiva e nel reparto Covid si contano poco più di 40 pazienti. «Tra oggi e domani - conferma il direttore ospedaliero, Angelo Fieri - di intesa con la direzione dell'Asl dobbiamo fare il punto della situazione. Se davvero i ricoveri si riducono e se anche sul piano dei contagi sul territorio si comincia a registrare una vera curva in discesa, non si può non immaginare una fase due per il nosocomio arianese. Ovvero se si possono riaprire altri reparti, e su come continuare a potenziare l'area Covid. Ci sono tanti segnali da considerare, l'ospedale deve continuare ad essere punto di riferimento del territorio».. «Stiamo vivendo- sostiene - tempi difficili: noi operatori sanitari, siamo definiti di volta in volta eroi o angeli o finanche campioni; ma noi siamo solo persone che hanno vissuto un cammino, un percorso lungo, impervio, faticoso, carico di tanti sacrifici, che li ha portati a prendersi cura di chi soffre, anche a costo della propria salute. Non voglio citare gli oltre 100 caduti, tra cui vi è anche qualche volto a me ben noto». Poi, ecco una rivelazione: «In questo momento - aggiunge Bellizzi - penso però a due figure che in questi giorni mi stanno ricordando cosa voglia dire fare il medico. La prima è mia sorella Annamaria: da due mesi non vede la sua famiglia che è in Toscana, vive costantemente nel reparto di Medicina Covid, che dirige ad Ariano, mandando a casa guarite tante persone anche grazie a terapie di avanguardia. Annamaria ha contratto l'infezione (notizia che emerge ora, ndr), ma si è fermata lo stretto indispensabile per poi ripartire e ricominciare la sua battaglia contro il Coronavirus, fra mille difficoltà». Bellizzi poi si rivolge al Primario della Rianimazione di Avellino: «Il mio amico Angelo Storti: definirlo esempio è riduttivo. Angelo vive costantemente nel suo reparto, praticamente in simbiosi coi suoi pazienti, li pone personalmente in pronazione, quando necessario, collaborando coi suoi infermieri, molti dei quali giunti in Rianimazione per questa circostanza insolita e che dopo paure iniziali, oggi hanno formato una grande squadra».