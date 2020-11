Si allunga ulteriormente l’elenco dei decessi in provincia di Avellino causati dal Coronavirus. Un’altra vittima si registra presso l’Area Covid del presidio ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino. Qui è spirato un 92 enne di Montecalvo Irpino, risultato positivo al Covid-19. L’anziano era affetto da patologie pregresse. E’ il secondo morto in Irpinia in poche ore. Ieri altre sette vittime nel giro di una giornata. Anche oggi in provincia di Avellino si registrano altri 129 nuovi positivi al Coronavirus, ufficializzati dall’Asl.

