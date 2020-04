Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-2019.



La «zona rossa» per il Comune di Ariano Irpino è stata prorogata fino al 22 aprile 2020, «tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione».per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-2019.

Il commissario straordinario di Ariano ha richiesto l'istituzione di una zona franca urbana per tutto il territorio comunale, per evitare il rischio di chiusura e fallimento di numerose aziende della zona a causa delle restrizioni adottate contro il coronavirus. Lo rende noto un comunicato del commissario straordinario Silvana d'Agostino, che con una lettera ha chiesto sostegno al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il commissario informa anche di avere sensibilizzato il ministro dello Sviluppo economico affinché presenti una proposta concreta, una volta sentito il presidente della Regione Campania, da sottoporre al Cipe per la definizione dei criteri per distribuire le risorse necessarie sulla base dei parametri socio-economici. La zona franca urbana, continua il commissario, «rappresenterebbe un prezioso e utilissimo volano per i conseguenti programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese che operano su questo territorio». Inoltre, potrebbe attrarre nuova imprenditorialità, scongiurare la fuga di quelle esistenti e soprattutto consentire ai giovani «di sperare di avere un futuro nella propria terra».

. Il Dipartimento di prevenzione della Asl di Avellino ha comunicato all'Unità di crisi della Regione Campania che, all'esito del rafforzamento e dell'ampliamento degli screening sanitari effettuati, non sono stati rilevati nuovi casi di positività al coronavirus nel comune di Lauro, in quarantena dallo scorso 5 aprile per effetto di un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha istituito la «zona rossa» per far fronte all'aumento di contagi nel territorio. L'Unità di crisi regionale ha condiviso le valutazioni sull'insussistenza, allo stato, di indicazioni per la conferma delle misure restrittive oltre la giornata di oggi, 20 aprile, scadenza prevista dalla precedente ordinanza.