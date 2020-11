Ambulanze in fila, per ore, all'esterno degli ospedali di Avellino e Ariano Irpino. Per gli operatori del 118, l'attesa è stata lunga prima di poter accedere con le barelle in pronto soccorso. A bordo, dei mezzi casi sospetti o covid conclamati.

A Contrada Amoretta tra le 14 e le 17 di ieri pomeriggio è stato un inferno: fino a sette ambulanze in fila, alle quali si sono accodate anche un paio di vetture private. Nella sala del pronto soccorso riservata ai contagiati non c'era più posto: 7 quelli disponibili, ma alle 16 erano 11 i degenti che aspettavano l'esito del tampone molecolare. Attorno alle 16,30 in 4 sono trasferiti nel Covid Hospital, allestito nella Palazzina Alpi a fianco all'ingresso principale della città ospedaliera. I mezzi circolano e la situazione, almeno all'esterno, si sblocca. Medici, infermieri e operatori sociosanitari sono stremati: in simili circostanze diventa difficile rispettare alla lettera i protocolli. Ad aggravare lo scenario, a tinte già molto fosche, le lacune organizzative mai colmate dalla direzione strategica: continuano, infatti, a mancare i percorsi dedicati sia per i mezzi di soccorso sia per degenti. Inoltre, la sala Covid del pronto soccorso non è «a pressione negativa», ovvero non consente l'isolamento delle persone infette.

Per far fronte all'aumento degli accessi, solo nel tardo pomeriggio la direzione medica di presidio dispone la riconversione dell'area di Osservazione breve intensiva (Obi), che ha 8 posti letto, in area Covid. Quindi, al momento, sono 14 le postazioni effettive per i contagiati nel pronto soccorso di Avellino. Ma potrebbero non bastare. Eppure il direttore generale Renato Pizzuti avrebbe scartato l'ipotesi di montare una tenda al servizio del reparto di Emergenza per alleggerire la pressione nelle sale. Lunedì mattina c'era stato un sopralluogo da parte dei componenti dell'Unità di crisi regionale e della Croce rossa per sondare la possibilità di dotare l'ospedale di una struttura da campo da montare in uno spazio adesso adibito a parcheggio (all'esterno del pronto soccorso). La stessa soluzione è stata adottata dal Cardarelli di Napoli. L'alternativa sarebbe sempre una tenda, ma più piccola.

Qualcosa si muove, anche se con impressionante ritardo, per separare i percorsi dei mezzi di soccorso (attualmente, come detto, anche quelli con a bordo casi sospetti o Covid conclamati si fermano all'ingresso della «camera calda» usata per i degenti ordinari). I lavori sono stati approvati e dovrebbero partire a breve per essere portati a termine nel giro di una settimana.

Si diceva di Ariano Irpino. Anche al Frangipane quella di ieri è stata una giornata difficile. Più o meno nelle stesse ore del congestionamento al pronto soccorso di Avellino anche in quello del Tricolle c'erano almeno 4 ambulanze in fila. Il reparto Covid, inaugurato l'altro giorno dalla manager dell'Asl Maria Morgante, è ancora in fase di rodaggio e avrebbe impiegato più del dovuto nell'accettare i pazienti.

Tornando al Moscati, le foto dei mezzi in fila fuori al nosocomio avellinese hanno fatto il giro del web. Il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis, le ha rilanciate sul suo profilo social corredate da un breve post: «Accedete al pronto soccorso solo in caso di necessità. La situazione attuale ad Avellino è al collasso, il tutto a scapito di chi ha realmente bisogno». L'omologo di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, esponente della Lega, attacca tra le righe la gestione da parte della direzione strategica, ma poi invita tutti a un maggiore senso di responsabilità: «Sarebbe facile - scrive su Facebook - denunciare il fallimento di una organizzazione sanitaria e del governo regionale. Sarebbe anche giusto, ma non sarebbe utile. Basta proclami, polemiche e demagogia. Ora è il tempo delle responsabilità: i cittadini adottino atteggiamenti di prudenza, la politica mostri capacità di gestire l'emergenza».

Attualmente nell'Azienda ospedaliera Moscati sono 113 i pazienti positivi (due in meno di lunedì al netto di un decesso e di una dimissione), distribuiti tra il Covid Hospital di Avellino, i reparti di Malattie infettive, Medicina d'urgenza, Geriatria (75 in tutto) e il plesso Landolfi di Solofra (38 ricoverati a fronte dei 40 posti letto). A preoccupare è la terapia intensiva: sono, infatti, 8 i degenti Covid che necessitano delle ventilazione meccanica per respirare. E nel Covid Hospital restano liberi solo 2 letti di intensiva, dopodiché si dovrà fare ricorso a quelli del reparto di Anestesia e Rianimazione.



