Due decessi in un solo giorno. Il virus maledetto miete altre vittime in Irpinia. Ora sono quattro.

Ieri pomeriggio il bollettino medico dell'ospedale Moscati di Avellino ha dovuto registrare le morti con Covid-19. Prima di una donna di 69 anni di Ariano Irpino, poi a distanza di un paio d'ore di un anziano di 78 anni di Venticano. Entrambi erano ricoverati nel reparto di Anestesia e Rianimazione del nosocomio di contrada Amoretta.

La 69enne del Tricolle era arrivata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso del capoluogo lo scorso 11 marzo. Accusava febbre e tosse. Il quadro clinico è andato sempre peggiorando. Fino al dramma di ieri pomeriggio, quando la signora è spirata. Secondo i primi accertamenti pare che non fosse reduce da viaggi lontano dalla provincia. Il contagio sarebbe quindi avvenuto ad Ariano Irpino. Era affetta da varie patologie, tra cui ipertensione e diabete mellito. In passato aveva subito un intervento chirurgico.

Altri problemi di salute, insieme al Coronavirus, sarebbero alla base del secondo decesso di ieri pomeriggio. A distanza di poco tempo è spirato nello stesso reparto un 78enne di Venticano. Le sue condizioni erano già precarie da qualche giorno. Nonostante gli sforzi del personale sanitario del Moscati, per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore, già provato da problemi cardiaci, non ha retto, gettando nello sconforto i suoi familiari e l'intera comunità di Venticano.

I decessi registrati ieri pomeriggio vanno ad aggiungersi agli altri due dei giorni scorsi. Erano pazienti del Moscati e risultati positivi al Covid-19 dopo il decesso. Per entrambi il test è stato eseguito post mortem. L'analisi del tampone ha confermato i sospetti dei medici avellinesi. Entrambi soffrivano di ulteriori patologie che insieme al Coronavirus hanno debilitato fino alla morte un 73enne di Mirabella Eclano e una donna di 66 anni di Ariano Irpino. La città del Tricolle sta pagando il prezzo più alto in questa delicata fase: annovera la maggior parte dei contagi (siamo a 35) che si registrano in provincia con due persone venute a mancare. Un bilancio devastante per la comunità locale che dalla scorsa domenica è blindata, per effetto dell'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Il provvedimento del presidente della giunta regionale ha disposto il divieto di ingresso e di allontanamento. Una città chiusa che dignitosamente e con grande senso di responsabilità sta affrontando il drammatico momento. E, infatti, nessuno ha storto il naso di fronte alla decisione di Palazzo Santa Lucia, ma da più parti è stato chiesto di potenziare l'ospedale locale. Che ora, ancor di più, diventa presidio di frontiera nel cuore dell'emergenza.

Il vescovo della diocesi Ariano Irpino, monsignor Sergio Melillo, in un'intervista a Vatican News, il portale di informazione della Santa Sede, ha raccontato i giorni della quarantena che sta vivendo con la sua comunità (anche lui è in isolamento dopo la positività del prelato della Cattedrale monsignor Di Stasio), dichiarando di riscontrare una «crescita di senso di comunità e questo legame sempre più forte tra di noi, nella difficoltà, che a volte edifica anche per il grande lavoro che stanno facendo i volontari insieme con i nostri parroci nel non far mancare il conforto alle persone. Penso in questo momento anche al nostro ospedale e agli altri che sono veramente delle frontiere dove i medici in modo eroico affrontano questa grossa difficoltà». Poi ha rivelato di aver sentito «telefonicamente alcune persone che vivono questo momento in ospedale e in loro ho trovato emozionanti testimonianze di rapporto con il Signore nella preghiera che li ha sorretti e li guida in questo momento davvero difficile della loro vita».

Intanto il dramma irpino si estende fuori provincia. A Bergamo infatti è deceduto un uomo di 84 anni originario di Sant'Angelo dei Lombardi, stroncato anche lui dal Coronavirus.

