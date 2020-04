Sono state avviate dalla procura di Benevento le verifiche sulle strutture sanitarie del Tricolle interessate dalla drammatica escalation di infezioni da coronavirus da cui sono derivate decine di morti.

Cartelle cliniche, registri delle presenze del personale e ingressi,, sono al vaglio dei carabinieri.

In questi giorni con tutte le difficoltà del caso, i carabinieri stanno effettuando controlli sulla documentazione relativa ai decessi della struttura di villa Minerva, in particolare di coloro che, già con l'infezione conclamata, sono stati trasferiti all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

L'attività di indagine avviene su input del procuratore della repubblica di ariano Aldo Policastro, al lavoro gli uomini coordinati dal comandate provinciale dell'Arma Massimo Cagnazzo.

Si tratta di otto pazienti dei quali uno è morto nella residenza per anziani, gli altri nella corsia riservata ai Covid dell'ospedale pubblico. Verifiche anche su almeno altri trenta decessi, una decina avvenuti al Frangipane e una ventina avvenuti al Moscati.

In particolare dopo la prima vittima di Ariano che morì al Moscati, ne fece seguito un'altra decina proveniente dal Tricolle; al Frangipane ne sono morti 15.

Vanno verificati, invece, quanti siano i morti della Minerva in via definitiva alla luce dei tamponi post mortem.

Un capito a parte è quello relativo alle vie del contagio. Al Frangipane è cristallizzato l'episodio del 4 marzo quando vi fu l'accesso notturno di due persone poi risultati contagiate dal virus, entrambe diffusero il contagio nei reparti dove soggiornarono per esami di routine che portarono poi all'individuazione del virus.

I due saltarono il pretriage, andarono in corsia, contagiarono medici, costrinsero a chiudere l'ospedale per una settimana e più. Da quell'episodio, e il controverso addio alla direzione del presidio da parte di Gennaro Bellizzi sono materia di indagine. Al Mattino un infermiere-sindacalista come Rocco Cusano (anche lui contagiato) ha detto che Bellizzi era preoccupato per lo stato delle attrezzature esistente nell'ospedale.

Ma anche l'eventualità che nella residenza per anziani vi sia stata l'introduzione del contagio per una non corretta gestione degli ingressi è materia dell'inchiesta.

Si intende verificare se infermieri o badanti degli anziani ospitati a villa Minerva siano stati veicolo di contagio. A Benevento è stata depositata denuncia da parte dei familiari di un paziente irpino deceduto in di una residenza per anziani. E' un atto finito nel fascicolo di indagine.

I controlli in corso riguardano anche i focolai infettivi esterni ai siti ospedalieri e sanitari, come appunto le due feste che avvennero tra il 20 e il 23 febbraio ad Ariano a cui parteciparono diverse persone poi risultate infette. Furono i diretti interessati o i loro familiari, tra l'altro, a raccontare della partecipazione alle feste.

Le violazioni di norme sullo spostamento da località italiane sottoposte a restrizioni sono in corso di accertamento, come si sta verificando se al Frangipane in particolare, siano state seguite le procedure di contenimento che erano state disposte.

Il fascicolo aperto, modello 44, è intestato a ignoti. Le ipotesi di reato sono epidemia dolosa.

I carabinieri della compagnia di Avellino sono stati incaricati delle verifiche. Non sono ancora definite attività comuni degli uffici giudiziari irpini e sanniti, o trasferimenti di atti dalla procura di Benevento a quella di Avellino in relazione alle morti di arianesi avvenute al Moscati.

