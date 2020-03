Altri sette contagi in Irpinia che arriva così a 92 casi, compresi 5 decessi. L’Asl di Avellino comunica che «sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’azienda ospedaliera Moscati di Avellino su 7 persone residenti rispettivamente: 3 Comune di Avellino, 1 Mercogliano, 1 Sant’Angelo dei Lombardi, 1 nel Comune di Ariano Irpino e 1 nel Comune di San Michele di Serino. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi».

Ultimo aggiornamento: 15:48

