LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza del Popolo vara il suo «Piano Marshall» contro il Coronavirus . La giunta comunale ha deciso un insieme di provvedimenti straordinari per sostenere socialmente ed economicamente una cittadinanza che si sta battendo con grande senso di comunità contro il nemico invisibile del contagio.Non solo icome preannunciato ieri dal sindaco, ma anche e soprattutto un compendio di interventi destinati agli strati più fragili della popolazione. Prima di tutto, le risorse. Il primo cittadino,parla di «500.000 euro dal Piano di Zona per azioni di supporto». «Acquisteremo pacchi alimentari e medicinali per le consegne a domicilio». Il Comune andrà oltre la rete già istituita con le associazioni del volontariato. «In caso di emergenza - annuncia Festa - pensiamo anche a bonus economici e a disporre un vero e proprio campo per ospitare i meno abbienti». Il sindaco ne ha parlato con la Regione e il semaforo è verde. E poi la sicurezza. Qui Festa annuncia lo stanziamento di «100.000 euro per comprare le mascherine». «Per il loro acquisto e per l'acquisto di tutti i materiali utili alla sanificazione e alla disinfezione, abbiamo impegnato questa cifra spiega Non ci interessa in questa fase il pre-dissesto: prima viene la sicurezza dei cittadini».Ma la gente deve restare a casa. E c'è bisogno anche di supporto psicologico. Ecco, dunque, il numero telefonico dedicato. «Sarà un vero e proprio call center. Le telefonate dei cittadini, anziani soli o soggetti fragili, saranno smistate a psicologi e assistenti sociali pronti ad offrite i proprio conforto continua il primo cittadino E saremo sempre vicini ai diversamente abili». Quanto alle associazioni di volontariato, che già stanno svolgendo un lavoro fondamentale con la consegna di generi di prima necessità direttamente presso i domicili delle persone impossibilitate ad uscire, ecco un luogo fisico dal quale coordinarsi. È la «Casa delle associazioni e della Protezione civile». «Abbiamo individuato - riferisce la fascia tricolore di Palazzo di Città - un luogo idoneo in un edificio ristrutturato a. Finalmente è stata definita pure la manovra straordinaria in tema fiscale. Tassa dei rifiuti e Tosap verranno differite al primo giugno. Anche i canoni di affitto delle case comunali e delle strutture pubbliche verranno sospesi. «I commercianti che hanno già pagato la Tosap o che avrebbero dovuto pagarla - fa sapere il capo dell'amministrazione avellinese - saranno rimborsati o esentati per questo periodo».Particolarmente impegnativo per la tenuta finanziaria dell'ente risulterà il provvedimento legato all'imposta sui rifiuti. Festa ne è consapevole: «Questi provvedimenti ci costano dal punto di vista finanziario - ammette - ma non potevamo aggravare ancor di più la situazione di preoccupazione vissuta dai cittadini». Ieri pomeriggio, come annunciato nei giorni scorsi, è arrivata pure l'ordinanza che chiude definitivamente «le scuole di ogni ordine e grado situate sul territorio comunale fino al prossimo 28 marzo». I provvedimenti si susseguono a ritmo febbrile. Intanto è stato disposto un altro intervento di sanificazione delle strade. Anche qui, l'esecutivo riunitosi ieri ha già dato mandato a passare dalle parole ai fatti. Quanto all'organizzazione interna del personale comunale, circa la metà dei funzionari sono in ferie. Gli altri stanno lavorando da casa. Ma il sindaco di Avellino ci tiene a sottolineare che esiste comunque un Comune al quale rivolgersi: «Palazzo di Città - dice - ha creato una task force per far fronte a qualsiasi emergenza. Stiamo ottenendo una grande risposta ma non abbassiamo la guardia». Il picco dei contagi, che per ora hanno toccato Avellino solo in maniera molto marginale, è atteso per i prossimi giorni. Festa lo sa bene: «Ora entriamo nella parte più complicata dell'emergenza: è il momento in cui siamo chiamati a mantenere la calma e a seguire in maniera pedissequa le indicazioni regionali e nazionali. Sono certo conclude che supereremo insieme questo momento».