Gennaro Bellizzi rimosso dalla Direzione Sanitaria del «Frangipane». Le sue dimissioni dal ruolo, almeno sulla carta, non ci sono mai state. Ma su questo le versioni sono discordanti.

La manager dell'Asl Maria Morgante, con una delibera datata 14 marzo, ha revocato formalmente la carica a Bellizzi per fare spazio ad Angelo Frieri, chiamato anche a un compito di coordinamento dei presidi ospedalieri in questo momento di emergenza. Ma qui c'è il giallo: Bellizzi afferma a «Il Mattino» di aver presentato lui via Pec le dimissioni domenica pomeriggio all'Asl. E la revoca, con annessa nomina di Frieri, sempre secondo la sua ricostruzione, gli è stata comunicata solo nello stesso pomeriggio, ma dopo la sua decisione resa nota alla Morgante. Che però, nella delibera pubblicata sul sito dell'Asl ieri mattina, ha riportato comunque la data di sabato. Un piccolo-grande mistero (l'invio della stessa al collegio sindacale porta invece la data di ieri) che rivela il clima di tensione attorno al nosocomio del Tricolle.

Sta di fatto che l'incarico di Direttore Sanitario ad interim del Presidio ospedaliero arianese va ad Angelo Frieri, già Direttore Sanitario dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, al quale viene affiancato Maurizio Ferrara, già Direttore di Anestesia e Rianimazione ad Ariano Irpino, quale coordinatore dei posti letto, già attivi e da attivare, di Rianimazione Intensiva e Sub Intensiva presso i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi.

Sempre nelle motivazioni formlali che hanno determinato questo imprevisto terremoto al nosocomio arianese, l'Asl ribadisce che «è necessario individuare un direttore ospedaliero che costituisca l'interfaccia tra la Direzione Aziendale e le unità operative e i Dipartimenti in merito alla qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai presidi ospedalieri e fra i direttori e gli stessi Dipartimenti per il conseguimento dell'obiettivo della continuità del trattamento; perché promuova e presidi il rapporto tra le Unità operative ospedaliere e più in generale l'integrazione tra i soggetti che agiscono nelle diverse fasi del percorso assistenziale interne all'ambito ospedaliero e nelle fasi di accesso e di dismissione al fine di garantire la corretta organizzazione ed esecuzione dei programmi assistenziali che devono essere orientati alla presa in carico e alla risposta globale al bisogno». Ma non solo. Il nuovo Direttore ospedaliero dovrebbe essere «promotore di un clima organizzativo positivo all'interno dei Presidi, orientato al rispetto dei valori di attenzione all'utente, umanizzazione, equità, appropriatezza, trasparenza, accessibilità ed accoglienza. Nonché la responsabilità complessiva degli aspetti socio sanitari del Presidio, degli spazi e del loro utilizzo, la responsabilità della sicurezza, della gestione dei rischi, organizzi l'attività del pronto soccorso e faccia fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19». Pertanto - si legge sempre nella delibera- è necessario ed urgente, al fine di assicurare i livelli assistenziali dei pazienti ricoverati nell'ospedale, confidare l'incarico ad interim a figura professionale supportata da pluriennale esperienza nel coordinare le attività e il personale sanitario per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19».

Inevitabili i commenti. Il deputato del M5s Generoso Maraia in una lettera indirizzata al presidente della Regione De Luca, chiede di commissariare l'Asl di Avellino. «Caro Presidente - si legge nella lettera - questo non è il momento della polemica, ma il momento della responsabilità. L'Asl di Avellino, essendo in evidente affanno, deve essere supportata dalla Regione anche attraverso la nomina di un apposito commissario straordinario. All'isolamento della città devono seguire risposte ai bisogni dei cittadini, partendo dalle mascherine per il personale sanitario e dall'organizzazione dell'assistenza domiciliare».

Ancora più duro il commento di Roberto Montefusco, segretario provinciale di Sinistra italiana. «In questi giorni in estrema sofferenza nella gestione dell'emergenza, appare evidente la negligenza e la inadeguatezza dei vertici dell'Asl di Avellino, tema che da più parti operatori sanitari stanno ponendo, e risulta ormai non rinviabile una iniziativa radicale che porti al Commissariamento della stessa Asl da parte della Regione, per procedere ad una diversa e più efficace gestione dell'emergenza sanitaria». Solidale con Bellizzi è l'associazione Controvento, di cui lo stesso medico fa parte: «La decisione di tornare al ruolo in Cardiologia rimanda a problemi di ben più lunga durata a cui non è stata data risposta. La sua scelte ci dice che il re è nudo». Ma non è finita, anche i medici stessi del Frangipane, con una lettera firmata da Antonio Monaco, Maurizio Ferrara, Ruggero Iandoli - Luigi Pasquale, Anio Lino Terlizzi, Alessandro Morella, Annamaria Bellizzi, Mario Grappone, Teresa D'Agostino, Geppino Genua, Fabio Vitale, Mario Sabatini. Emerico Maria Mazza e Patrizia Tedesco, ringraziano Bellizzi «nella convinzione che si farà garante anche per il futuro del pieno rispetto di tutta la normativa di sicurezza a tutela di tutti gli operatori sanitari». E a chiudere il cerchio della tensione arriva anche la lettera a Regione, Asl e Prefetto dei medici di «Medicina Interna» del Frangipane, con cui si chiede «la bonifica completa della struttura» e lo «screening completo del personale prima di riavviare a pieno l'attività ospedaliera». Il tutto con il Pronto Soccorso che è tornato a funzionare dopo giorni di stop a causa dei ricoveri impropri legati all'inizio dell'emergenza. Un vero e proprio caos.

