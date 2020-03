Un bilancio nero: un altro decesso, il quinto in totale, e altri diciannove contagiati. Il numero più alto registrato in un solo giorno, anche se una parte dei tamponi è stata eseguita martedì e processata ieri mattina dai laboratori del Moscati.

Il totale provinciale restituisce 85 positivi, comprese le cinque persone morte per il Covid-19. Si allarga, inoltre, la mappa dei Comuni della provincia con almeno un caso. Sono ben dieci i tamponi che solo ieri hanno confermato il Coronavirus per altrettanti arianesi. Poi uno a Monteforte Irpino, un altro per Solofra, Taurasi, Venticano, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallesaccarda, Flumeri, Chiusano San Domenico, e uno residente a Melito Irpino, anche se è domiciliato a Bonito.

Due le persone spirate ieri all'ospedale Moscati. Entrambe ricoverate nel reparto di Anestesia e Rianimazione e risultate infette. Sono un 66enne di Napoli, trasferito lo scorso 13 marzo ad Avellino dal Cardarelli, e un uomo di 64 anni di Ariano Irpino. La città del Tricolle registra la terza vittima con Covid-19. Il 64enne era stato trasportato dall'ospedale Frangipane al nosocomio di contrada Amoretta il 12 marzo. Era, purtroppo, un malato oncologico e aveva seri problemi cardiaci.

Per la comunità arianese un ulteriore colpo in questa emergenza che sta mettendo a dura prova davvero tutti. Ieri si sono aggiunti altri dieci contagiati al già fitto elenco. Il conto dice che sono quarantacinque gli arianesi alle prese con la lotta al nemico invisibile.

Nel bollettino provinciale spunta il primo caso a Monteforte Irpino. È un medico anestesista in servizio al Moscati. E' assegnato al 118, in pratica alle ambulanze con anestesista a bordo. L'ospedale avellinese è un'autentica trincea. Notevole il lavoro portato avanti dal personale che sta pagando un prezzo importante anche in termini di addetti risultati positivi. Oltre al medico, sono tre gli operatori del 118, tutti avellinesi, aggrediti dal virus. Due di loro hanno dovuto fare ricorso al ricovero.

Secondo contagio da Coronavirus a Solofra. «Stiamo lavorando per mettere in campo tutte le procedure a tutela della salute pubblica», la rassicurazione del sindaco Michele Vignola. Che poi chiede di «evitare la diffusione di notizie false e deleterie per l'intera comunità». Una situazione che si verifica un po' dappertutto, attraverso social network e gruppi whatsapp, scatenando inutili allarmismi con fake news.

Secondo caso anche a Flumeri, riguarda una donna, residente sempre nella stessa casa famiglia per anziani dove è stato registrato il primo positivo. Il sindaco Angelo Lanza fa sapere che i due ospiti «sono ora ricoverati al Moscati. Le loro condizioni sono stabili e non gravi. Abbiamo provveduto alla sanificazione delle aree circostanti la struttura e dotato le operatrici dei dispositivi di protezione».

Da ieri entrano nella mappa dei Comuni con almeno un residente contagiato dal Covid-19 anche Sant'Angelo dei Lombardi e Vallesaccarda. Arriva il secondo caso, invece, per Chiusano San Domenico. Sono ventiquattro le realtà dell'Irpinia interessate dal problema: quarantacinque positivi ad Ariano Irpino (compresi i tre decessi), quattro per Avellino e Mirabella Eclano (con un decesso), tre per Mercogliano e Venticano (con un decesso), due per Grottaminarda, Gesualdo, Villanova del Battista, Chiusano San Domenico, Flumeri, Lauro, Solofra e Melito Irpino (ma uno è domiciliato a Bonito). Ancora: un caso a Savignano Irpino, Bonito, Taurasi, Vallesaccarda, Forino, Scampitella, Montefredane, Monteforte Irpino, San Martino Valle Caudina.

Tra gli 85 contagiati anche una persona che è residente a Bagnoli Irpino, ma vive e opera a Napoli. Solo di rado nel corso dell'anno frequenta il centro ai piedi del Laceno. In paese non lo conosce praticamente nessuno. Al Moscati è anche ricoverata una operatrice socio-assistenziale napoletana, positiva al Covid-19, che lavora all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

