Uno strascico di disservizi lascia dietro di se l'insegnante salernitana contagiata dal coronavirus. Fortunatamente i suoi genitori non risultano tra i contagiati, in particolare ha sollevato un po' tutti ill fatto che il padre, ancora ricoverato al Moscati, risulti senza contagio. Probabilmente è il primo caso di chiusura di un reparto ospedaliero in Campania per la presenza di un contagiato seppure non ricoverato. Tutti i medici e gli infermieri sono finiti in quarantena. Il Coronavirus, o almeno il sospetto che vi sia contagio, ha messo in allerta il Moscati di Avellino. In serata si è definito che i genitori della donna che hanno dunque avuto contati con lei non sono contagiati: tamponi negativi.

Si ricostruisce minuziosamente il tragitto tra reparto di Otorinolaringolatria e Pronto soccorso che il 26 febbraio scorso ha compiuto l'insegnante di Striano.

I contatti certi si sono avuti durante la sua permanenza in ospedale, alcune notti accanto al padre ricoverato. E oggi ci sono 25 tra medici e infermieri, tutti posti in isolamento fiduciario. Ma i contatti sono avvenuti anche con altre 51 persone, tutte residenti in Irpinia (in 25 comuni, compreso il capoluogo).

Erano al Pronto soccorso quando la donna si era sentita male ed era andata a farsi misurare la pressione. In totale la sua permanenza in Irpinia ha costretto all'isolamento 76 persone. Il reparto otorino è stato chiuso e rimarrà sigillato per i quindici giorni della quarantena del personale. Anche il pronto soccorso al Moscati rimarrà chiuso per la notte per consentire la sanificazione degli ambienti.

Intanto i due congiunti della dona, ila padre e la madre, sono stati sottoposti a tampone.

Per la donna non è ancora chiaro se siano stati riscontrate infezioni da Coronavirus, ci vorranno diverse ore ancora per sapere i risultati. Sono invece negativi i test che riguardano il padre. Tra l'altro l'uomo trasferito da Otorinolaringolatria è ora ricoverato in un altro reparto. Tutte le persone ricoverate nel reparto ora chiuso sono state dimesse poste in quarantena.

Il manager dell'ospedale Renato Pizzuti ieri in prefettura ha spiegato quale fosse la situazione ai rappresentanti di forze dell'ordine e amministrazioni locali.

Anche in tribunale e negli uffici dei giudici di pace della provincia, sono adottate misure per limitare eventuali contagi.

Il presidente del tribunale Vincenzo Beatrice ha deciso di contingentare le entrate negli uffici giudiziari del capoluogo. Stamattina vi sarà una riunione della commissione manutenzione del tribunale che ha al primo punto proprio la definizione delle misure. Sono già operative invece le indicazioni che riguardano gli uffici dei giudici di pace di Lauro, Cervinara, Montoro e Avellino. Nelle udienze con più di venti cause saranno organizzate tre fasce orarie tra le 9,30 e le 11,30 con il diario della giornata fissato con orari e chiamate già il giorno precedente.

Il prefetto Spena ha incontrato ieri il manager Pizzuti del Moscati e quello dell'Asl Morgante con il quale ha fatto il punto sul numero di isolati.

È stato anche definito anche che non esiste un problema particolare in relazione allo svolgimento delle lezioni nelle scuole e nelle facoltà universitarie cittadine, così come al Conservatorio Cimarosa.

Conferma che non vi saranno interruzioni delle lezioni secondo Grano.

«Non abbiamo ragione di modificare le abitudini dei nostri concittadini», dice il prefetto.

Tuttavia il livello di allerta è altissimo. Il sindaco dI Avellino Festa era presenta alla riunione insieme al presidente della Provincia Biancardi e al procuratore della Repubblica Cantelmo. «Abbiamo semplicemente fatto il punto sull'organizzazione di tutte le misure di prevenzione negli uffici pubblici», ha spiegato il prefetto.

Presenti il comandante dei Carabinieri Cagnazzo con il questore Terrazzi, il comandante dei vigili del fuoco Ponticelli con il comandante della Guardia di Finanza Ottaiano.

