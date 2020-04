Lauro sarà off-limits fino a lunedì 20 aprile. Così ha deciso ieri il Governatore De Luca su richiesta del sindaco Bossone a poche ore dalla scadenza della Zona rossa istituita domenica scorsa alla luce della positività al Covid-19 di ben otto cittadini appartenenti tutti al nucleo familiare di un commerciante, titolare e gestore di una salumeria al centro storico.

Fino al 20 vigono, quindi, le seguenti prescrizioni: divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti i residenti; divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. È fatta salva anche la possibilità di transito in ingresso e in uscita da parte degli operatori sanitari e socio sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio comunale e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino indispensabili allo svolgimento di queste attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

La decisione di prorogare il divieto di ingresso e di uscita da Lauro è stata presa dall'Unità di crisi della Regione anche per consentire all'Asl di Avellino di concludere l'indagine epidemiologica avviata nei giorni scorsi. Proprio ieri è stato acquisito il registro dei clienti della salumeria disposto da una delle ordinanze anti Coronavirus del sindaco Bossone. Inoltre, sono stati effettuati i tamponi faringei a 13 cittadini, di cui 8 sono stati segnalati come sintomatici. «La zona rossa andava necessariamente prorogata dice il sindaco Bossone visto che il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi tipici del Covid-19 varia fra 2 e 14 giorni. L'Unità di crisi della Regione Campania l'ha istituita domenica scorsa considerando un arco di tempo di 10 giorni a partire dalla chiusura dell'attività commerciale di proprietà della famiglia risultata positiva. Per renderci conto di altri possibili contagi abbiamo necessità di altro tempo, per cui prolungare il blocco totale è molto utile. Ringrazio quindi il Governatore De Luca per la sua sensibilità già ampiamente e fattivamente dimostrata e invito i miei concittadini a resistere, perché insieme ce la faremo».

Roberta Santaniello, dirigente di Protezione civile che fa parte dell'Unità di crisi regionale, afferma: «Si è deciso di prolungare la zona rossa al fine di poter completare l'azione di controllo portata avanti dall'Asl competente e per omogeneizzare tutte le attività di controllo anche delle altre zone rosse. È chiaro che alla nuova scadenza si farà di nuovo una valutazione fredda coi numeri. In uno scenario positivo è ovvio che non avrebbe senso tenere chiuso il paese. Qualora invece ci sia una valutazione tecnica che porterà a pensare a ulteriori rischi di contagio allora si faranno altre valutazioni. Ovviamente, si tratta di valutazioni tecniche scientifiche che facciamo ogni sera offrendole poi alla politica per la decisione finale».

Quella di istituire la zona rossa a Lauro domenica scorsa è stata dettata dalla necessità di accompagnare un percorso di sicurezza legato a quella che era una lettura critica del dato pervenuto all'Unità di crisi. «C'era un pericolo di possibili contagi dice la Santaniello - legato all'attività lavorativa di uno degli infetti. È stata un'azione finalizzata a limitare gli spostamenti e dettata da un criterio scientifico. È chiaro che anche la temporalità della zona rossa è stata in qualche modo dettata dalla dichiarazione dell'Asl e dell'arco di tempo in cui il virus potenzialmente si manifesta».

La dirigente regionale conclude: «Esprimo la mia vicinanza a chi nel Vallo sta combattendo contro il Covid-19. Ai miei conterranei mi sento di dire che la partita non è finita. Tra un po' inizieremo la Fase 2, che ci porterà a convivere con il virus. Non possono quindi pensare che nei primi di maggio ci sarà un ritorno alla vita normale. Dovranno quindi continuare ad avere un atteggiamento coscienzioso e di attenzione».

