Sonodi cui 22 anziani e tre operatori. Ilè un nuovo focolaio di contagio adSi temeva il peggio. E il peggio puntualmente è arrivato. Il Centro Minerva di località Serra di Ariano Irpino, da sempre punto di riferimento per molti comuni per lae l'assistenza socio sanitaria agli anziani, è un nuovo fattore di rischio per molte persone. Contribuendo ad accrescere le difficoltà già esistenti sul territorio per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il risultato dei tamponi naso-faringeo eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, diretto da Antonio Limone, a 87 persone, tra degenti e operatori della struttura, è sconvolgente e allarmante: 25 tamponi risultano positivi, due sono da ripetere. Praticamente, quasiè stato colpito dal coronavirus . Il record di positività tocca ancora una volta ad Ariano Irpino con 14 casi.. Ad ogni modo, se il bilancio dei tamponi non risulta ancora più drammatico lo si deve al fatto che, subito dopo il decesso di due pazienti risultati positivi al virus, si è deciso di mettere in atto misure ancora più drastiche per isolare i pazienti ancora non infetti e il personale e per avviare non solo le necessarie indagini epidemiologiche, per evitare ulteriori contagi, ma anche immediati interventi di sanificazione degli ambienti. Tutti i pazienti sono stati isolati e posti sotto controllo. E' stato allestito un altro piano di degenza, con percorsi protetti. Anche se ci si attendeva un maggiore coordinamento con l'Asl. Per due giorni tutti sulle spine fino a quando non sono giunte notizie negative per alcune e notizie alquanto rassicuranti per altre. La domanda che tutti si fanno naturalmente è: «Come sia successo tutto ciò. Da iorni presso la struttura di località Serra non si poteva accedere.Neanche ai familiari era consentito di entrare. Non è forse vero che il personale era stato già sufficientemente allertato e messo in condizione di operare in sicurezza? Probabilmente il virus è arrivato dall'esterno e potrebbe essere riconducibile agli ultimi ricoveri. Si tratta di una situazione, insomma, incresciosa, da verificare fino in fondo per la ricerca delle responsabilità, che, tuttavia, adesso, va gestita al meglio per evitare ulteriori lutti. Come intende regolarsi l'Asl di Avellino rispetto ai degenti del Minerva risultati positivi e a quelli negativi?Ilè una nuova, come si va sostenendo da più parti? Allo stato attuale dall'Asl di Avellino e dall'azienda sanitaria arianese sono state attivate tutte le procedure per tutelare medici e pazienti. C'è stata la mobilitazione di tutto il personale.E' evidente che se per qualcuno dovessero palesarsi problemi seri, sarà sempre il Frangipane a doversene far carico. Certo, il clima di incertezza e di confusione che regna attorno al Minerva non contribuisce a tranquillizzare le famiglie dei degenti, che hanno solo la possibilità di collegarsi telefonicamente con i propri congiunti. E' scattata una quarantena che potrà concludersi solo tra una quindicina di giorni. Tutto questo mentre arriva dal Frangipane una notizia positiva: un paziente in terapia intensiva dopo undici giorni è stato finalmente estubato. Respira senza l'aiuto delle macchine. A comunicarlo alla città direttamente il responsabile del reparto di Rianimazione, Maurizio Ferrara. Ieri il carosello delle auto delle forze dell'ordine a sostegno dei medici del Fragipane, ha dato una sferzata aa chi è in prima linea. Le sirene dicevano: siamo con voi. La Morgante con una lettera ha ringraziato.