Si è concluso solo nella tarda notte di ieri, tra imponenti misure di sicurezza, il trasferimento di 23 pazienti anziani del, risultati positivi al Coronavirus , all'ospedale. Purtroppo nelle stesse ore si è verificato un nuovo decesso tra le persone che risiedevano nella casa di cura: si tratta di un 80enne di, risultato negativo al tampone. Una donna, tra le pazienti positive, invece si è aggravata ed è stata trasportata dalla Rsa alIntanto, a seguito del trasferimento dei pazienti positivi, tutta la struttura del centro è stata nuovamente sanificata. Il personale che era stato costretto a rimanere sul posto di lavoro da venerdì notte dopo l'accertamento del decesso di una paziente colpita dal Coronavirus, dopo essere stato sottoposto a nuovo tampone ha potuto raggiungere la propria abitazione. Dal Minerva sono state ingaggiate, intanto, anche altre unità lavorative, consentendo, dunque alla struttura di riprendere la sua normale attività, senza compromettere l'assistenza verso chi è rimasto.Anche l'ospedale, ovviamente, ha dovuto rimodulare la sua organizzazione interna. Per accogliere 23 nuovi pazienti si è reso necessario innanzitutto trasferire a Villa Maria di Mirabella Eclano sei degenti colpiti dal Coronavirus ma sulla via della completa guarigione. La clinica privata di Mirabella Eclano che aveva aderito alla richiesta della Regione Campania per ospitare pazienti Covid non più sintomatici, può mettere a disposizione anche altri sei posti letto. E in caso di ulteriore richiesta da parte dell'Asl di Avellino, fino a 20 posti letto. «Un'ala dell'edificio - spiega il direttore sanitario Luca Covotta - è stata messa completamente a disposizione».Al Frangipane, naturalmente, nelle ultime ore sono stati allestiti altri 18 posti Covid, al quarto piano. In pratica si riesce ad ospitare 50 pazienti, oltre a quelli in terapia intensiva e sub intensiva. Ma sul funzionamento del nosocomio permane il dibattito tra quanti insistono per riaprire gli altri reparti e quanti, invece, intendono concentrarsi esclusivamente su questa emergenza. «Sin dall'inizio di questa epidemia, che ha visto un catastrofico focolaio in Ariano Irpino - sostiene il chirurgo Carmine Grasso - ho sempre temuto che il nostro ospedale potesse essere travolto dalla grande necessità di posti letto dedicati a pazienti affetti da infezione Sars Cov2 a sfavore delle altre specialità per le quali ha conquistato la fiducia del territorio negli anni. L'avanzare dell'epidemia richiede sempre maggiore attenzione e prestazioni sul territorio e sempre maggiori spazi di ricovero nelle strutture ospedaliere».Queste esigenze assistenziali, non essendo previste e comunque di non facile programmazione, non solo prendono spazi di ricovero ma rischiano di sconvolgere un assetto ospedaliero rodato negli anni. Per Grasso, gli eventi dimostrano che la paura trattiene i cittadini li dal richiedere ricoveri ordinari, «ma di fronte alle urgenze (ictus, infarto, fratture, addome acuto) che possono capitare sia a pazienti Covid-19 sia a pazienti non Covid le strutture pubbliche devono sempre rispondere e non possono farsi trovare impreparate».«Penso che un ospedale Dea di I livello - conclude Grasso - deve continuare a mantenere tutte le branche specialistiche, anche con spazi di degenza ridotti. L'ospedale deve avere una organizzazione che permetta di affrontare le urgenze non solo in pazienti non infetti ma anche in pazienti sospetti o accertati Covid-19. Per questi ultimi bisogna individuare ed attrezzare dei percorsi fisici e diagnostico-terapeutici che non si possono improvvisare. Di qui l'elaborazione di un protocollo per il trattamento delle urgenze chirurgiche in pazienti Covid-19 da sottoporre all'approvazione ed adozione da parte della Asl Avellino». Ma non mancano le polemiche. «Si è mandato in guerra - sostiene Francesco Pionati, segretario nazionale di Alleanza di Centro - un esercito senza munizioni, come in Irpinia, dove il caso del centro Minerva di Ariano Irpino poteva essere evitato . I primi controlli dovevano essere fatti nelle strutture per anziani e, invece, qualcuno se ne è dimenticato. Se De Luca avesse rimosso sin da subito chi non era all'altezza del compito, avrebbe evitato un nuovo focolaio e dimostrato di essere persona seria». Sollecitano, infine, l'attivazione ad Ariano Irpino di unità speciali per test rapidi sulla popolazione i medici di base. Iniziative ad hoc per la zona rossa, la più colpita in provincia.