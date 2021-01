Si infoltisce l’elenco delle vittime del Coronavirus in provincia di Avellino. Al Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” sono morte due pazienti. E’ deceduta una paziente 73enne di Chiusano San Domenico, ricoverata dall’8 gennaio in terapia subintensiva e dall’11 gennaio era stata trasferita in terapia intensiva.

Nella terapia subintensiva del Covid Hospital è, invece, spirata una paziente 88enne di Pietradefusi, ricoverata dallo scorso 10 dicembre. Nell’azienda ospedaliera “Moscati” risultano ricoverati 21 pazienti positivi al Coronavirus, 7 dei quali si trovano in terapia intensiva.

