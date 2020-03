LEGGI ANCHE

Piazza del Popolo prova a rispondere all'altra faccia dell'emergenza. L'ente ha attivato un numero di telefono disponibile 24 ore su 24 per fronteggiare il dilagante disagio economico e sociale. Operativa l'iniziativa «Comune in prima linea».Pacchi alimentari, assistenza psicologica, segnalazioni su episodi di violenza familiare o di genere: è già possibile telefonare. «In questi primissimi giorni - spiega il sindaco di Avellino, Gianluca Festa - raccoglieremo tutte le richieste e le filtreremo. Quindi, procederemo all'erogazione di tre ordini di servizi». L'assunto di base, nei giorni del Coronavirus, è che le schiere degli ultimi si stanno irrimediabilmente infoltendo: «C'è gente che da un mese non lavora, altra in crisi per la quarantena. Sono in aumento i poveri riferisce ancora Festa e vanno ad aggiungersi a quelli che già c'erano prima e che da soli non ce la facevano».Di qui la disponibilità dell'ente a fornire innanzitutto pacchi alimentari. «Garantiremo la consegna degli alimenti continua il sindaco ma immaginiamo anche, in una fase successiva e se ce ne sarà bisogno, di portare a domicilio pasti caldi». E poi il crescente disagio psicologico. «In un periodo così lungo di quarantena dice Festa possono determinarsi difficoltà importanti e problemi emotivi».Qui entreranno in scena gli assistenti sociali del Piano di Zona. L'iniziativa rientra dunque nell'ambito dei servizi sociali che l'amministrazione, compulsata anche dalle opposizioni, ha annunciato nei primi giorni dell'emergenza Coronavirus.Il Comune, come noto, ne ha ordinati 5.000 per cominciare a sottoporre all'esame i medici di base e gli operatori sanitari. A chi sostiene che i kit non saranno a disposizione dell'ente prima della metà di aprile, Festa replica così: «Li avremo quando arriveranno quelli della Regione Campania». In tal caso, entro l'inizio della prossima settimana». L'amministrazione, che ha messo nero su bianco le linee guida che dovranno disciplinare l'iniziativa e le ha approvate in giunta, non intende fare alcun passo indietro. L'Ordine dei medici ha confermato la sua disponibilità e la Provincia ha allargato il campo di azione scrivendo a tutti gli altri sindaci irpini. Quanto alla polemica con il Governatore De Luca, Festa è netto: «Io non sono in campagna elettorale».Intanto l'amministrazione ha ricevuto ieri 150 tute protettive donate, rispettivamente, da «Rubicondo» (100 pezzi) e «Iron Gas» (50). Ora l'obiettivo è reperire il maggior numero possibile di mascherine. Intanto, nell'ultima giunta, è stato attivato un apposito conto, presso la Banca Popolare di Bari - il tesoriere comunale - destinato alle donazioni private per la lotta al Coronavirus. Come evidenziato al Governo nella missiva predisposta dal Ragioniere capo, Gianluigi Marotta e dall'assessore al Bilancio, Vincenzo Cuzzola, l'ente non ha in cassa importanti risorse da poter investire nella cruciale partita.Sarà il sindaco, Gianluca Festa, a dover riferire in un'apposita informativa come intende proseguire in questa durissima battaglia. Ma i leader dei gruppi consiliari di minoranza intendono avanzare le proprie proposte. Così è stato già chiesto al sindaco di consolidare l'appuntamento, con cadenza settimanale, per consentire a ciascun consigliere eletto di poter svolgere la sua funzione. Nel frattempo, le iniziative assunte dall'amministrazione hanno già scatenato dure polemiche.