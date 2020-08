Terzo contagio consecutivo di Coronavirus a Solofra. Stavolta si tratta di un'anziana della cittadina della concia. A comunicare il nuovo caso è stato il sindaco Michele Vignola. Si tratta del positivo numero 42 in provincia di Avellino dall'inizio del mese di luglio, da quando è esplosa l'ondata estiva. Una quota che continua a crescere ed è sempre legata per la maggior parte a rientri da viaggi all'estero, in Italia o a contatti con persone provenienti da fuori regione. Ed è quello che è capitato alla signora di Solofra, infettata involontariamente da una nipote che è venuta in Irpinia da Milano proprio per fare visita alla zia. Al suo ritorno in Lombardia ha scoperto di essere positiva al Covid-19. E' scattata l'indagine epidemiologica con la catena dei contatti che è arrivata fino alla provincia di Avellino e alla donna di Solofra, le cui condizioni sono buone.

Lo dice anche il sindaco Vignola. Abbiamo appreso scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook la notizia di un nuovo caso positivo nella nostra città. Al momento la nostra concittadina non presenta particolari sintomi. È a casa, dove osserverà un periodo di isolamento fino alla guarigione. Quest'ultimo caso positivo al Covid-19 spiega Vignola - è relativo ad un contatto che la nostra concittadina ha avuto con una propria parente proveniente dalla Lombardia. Per il caso in questione, già nei giorni scorsi, è stata effettuata l'indagine epidemiologica ed i relativi tamponi. Poi l'appello alla sua comunità, così come stanno facendo tanti altri colleghi della provincia: Si raccomanda di osservare scrupolosamente tutte le misure di prevenzione anti-covid previste. Appena l'altro ieri, sempre Vignola aveva comunicato la positività al Coronavirus di due fratelli di 29 e 30 anni, di origini venezuelane ma da tempo residenti in Irpinia, che erano stati in vacanza in Spagna. Fortunatamente anche loro sono in buone condizioni e in isolamento domiciliare insieme a tre familiari, pure sottoposti a test naso-faringeo. Tira per ora un sospiro di sollievo il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, che annuncia i tamponi negativi relativi alle persone provenienti da fuori Italia. Sedici coloro che sono in isolamento domiciliare a Forino. Il Distretto Sanitario dell'Asl di Monteforte Irpino, per il tramite dei medici di famiglia fa sapere Olivieri - ha comunicato che al momento tutti gli esiti pervenuti dei tamponi effettuati dai nostri concittadini di rientro dai Paesi esteri sono risultati negativi. E l'Azienda sanitaria di Avellino continua con l'attività di monitoraggio dei circa mille irpini rientrati da viaggi lontano dai confini nazionali. Si stanno effettuando i tamponi presso le tre postazioni allestite a Campo Genova nel capoluogo, a Sant'Angelo dei Lombardi e al palazzetto dello sport di Ariano Irpino.



L'Asl di Avellino comunica che nella giornata di ieri sono stati effettuati 108 tamponi ai cittadini della provincia di Avellino, a seguito di segnalazione di rientro dall'estero. Di questi, 68 sono stati eseguiti nel capoluogo, 26 sul Tricolle, 14 a Sant'Angelo dei Lombardi e 12 a domicilio. Si aggiungono ai 98 dell'altro ieri e ai 428 eseguiti nei giorni precedenti. Sono già 634, dunque, gli irpini tornati in Italia che sono stati sottoposti a tampone naso-faringeo. A livello regionale la situazione continua a essere allarmante. Ieri sono stati registrati altri 60 positivi. Nel solo mese di agosto la Campania è già arrivata a contare 586 nuovi casi. I 60 contagi comunicati ieri dall'Unità di Crisi di Palazzo Santa Lucia sono venuti fuori dai 4.269 test processati complessivamente, che sono oltre 700 in più di quelli analizzati il giorno precedente.