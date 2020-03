LEGGI ANCHE

Le fasce tricolori fanno squadra in vista del picco del Coronavirus . La chiamata all'impegno comune è partita ieri daIl primo cittadinoha convocato la conferenza dei sindaci dell'Asl, da tenersi rigorosamente in video conferenza, per domani alle ore 10.«C'è un peggioramento della situazione spiega Festa è molti colleghi hanno manifestato l'esigenza di fare il punto sulle criticità di ciascun territorio e assumere iniziative condivise. Ci prepariamo ad affrontare la fase critica con una strategia comune, ma vogliamo anche farci sentire tutti insieme». In serata poi annuncia di voler chiedere alla Regione «più poteri per adottare scelte specifiche contro il virus ed avere autonomia» su questioni come quella del Maffucci.I sindaci serrano i ranghi. Ma adnon manca la polemica. Prima ancora di diventare ipotesi operative, le paventate riaperture del «Maffucci» e del «Moscati» di Viale Italia, o addirittura del vecchio impianto di Monteforte, scatenano un intenso dibattito dentro e fuori il Consiglio comunale. Per il «Maffucci», in particolare, il sindaco Gianluca Festa si è spinto a chiamare in causa, per iscritto, il prefetto Spena e il governatore De Luca. Ma sono in molti a pensare che si tratti di ipotesi prive di concretezza. Non usa giri di parole l'associazione Controvento: «Mentre l'emergenza da Covid raggiunge le sue punte più alte, ad Avellino si assiste alla corsa demagogica a indicare la struttura sanitaria più idonea: l'ex ospedale, il dismesso edificio del «Moscati», in viale Italia, e c'è anche chi ipotizza l'impianto di Monteforte. Come se ci fosse tempo sufficiente, mezzi adeguati, e personale utile per poterle allestire. Come se si trattasse di misurarsi con un qualcosa al di là da venire e non, invece, già presente». Il messaggio, insomma, è chiaro. L'associazione chiede di «liberare il campo da ogni atteggiamento di convenienza». Ed ecco le proposte, indirizzate prima di tutto al sindaco di Avellino: «La gestione dell'emergenza richiede un coordinamento sempre più stretto tra Asl e Azienda ospedaliera «Moscati». È impensabile che ciò non avvenga».Eppure qualche dubbio, alla luce di quanto sta avvenendo, esiste. «Se ci sono motivi che si frappongono a ciò continua Controvento - è bene che la Regione prenda in considerazione l'individuazione di una regia unica, qualificata e di alto profilo». Poi sul metodo: «Il luogo di centralizzazione dell'attività sanitaria deve essere l'Azienda ospedaliera «Moscati», con un gruppo di lavoro interdisciplinare tra i reparti Rianimazione, Malattie infettive, Pneumonologia e Reumatologia. richiede «Controvento» - Va quindi potenziato il reparto di Rianimazione e c'è da allestire «la palazzina dell'Attività libero professionale per le degenze».«Controvento» propone inoltre l'utilizzo della rete pubblica che comprende le strutture di Solofra, Monteforte, Bisaccia e Sant'Angelo dei Lombardi, e di quella privata con le cliniche «Malzoni», «Montevergine», «Santa Rita», «Villa Ester», «Villa dei Pini», «Don Gnocchi» di Sant'Angelo dei Lombardi. Per finire, «si crei un blocco invalicabile e protetto di Pronto soccorso Covid presso l'Azienda «Moscati». Nel frattempo, anche nell'opposizione c'è forte malumore. Dino Preziosi, capogruppo di «La Svolta»è durissimo: «Prendo atto, sconcertato, di come rappresentanti delle istituzioni continuino a fare demagogia anche in un momento di estrema gravità. E' grave riproporre il riuso del plesso di viale Italia, visto che le problematiche ad esso connesse non sono state assolutamente risolte». E lo è «parlare dell'utilizzo del «Maffucci». Qui è evidente l'affondo al sindaco Festa. Per finire, Preziosi punta l'indice contro la Regione: «È altrettanto grave dice - millantare il credito dell'arrivo di dispositivi sanitari, richiesti ed ottenuti, invece, dalla dirigenza della Citta ospedaliera, pagati con i soldi del proprio bilancio. Grave è speculare sulla paura di una città che sta dimostrando rispetto per le disposizioni messe in atto e che merita altrettanto rispetto nella legittima istanza di conoscere la verità».