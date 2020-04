LEGGI ANCHE

Tutto pronto per l'Unità Covid-19 dell'Azienda ospedaliera «Moscati». Allestita nella palazzina ex Alpi (che prima dell'emergenza era destinata all'attività libero-professionale), la struttura interamente dedicata ai contagiati, con 52 posti letto (30 di terapia intensiva e 22 di subintensiva), accoglierà i primi degenti tra domani e giovedì.Dopo le polemiche sui ritardi (l'inaugurazione era stata annunciata per venerdì scorso, ma disattesa ha scatenato l'ira delle organizzazioni sindacali), a disposizione ci saranno 15 ventilatori polmonari per la rianimazione (6 forniti dalla Protezione civile, 7 acquistati dal «Moscati» e 2 forniti dall'Azienda ospedaliera «Santobono» di Napoli) con l'allestimento che dovrebbe essere completato in corso d'opera con la consegna degli altri 15 ventilatori necessari per i 30 posti di terapia intensiva. Infatti, il direttore generale Renato Pizzuti ha concluso la procedura negoziata per l'acquisto di 20 ventilatori polmonari, per complessivi 313mila 500 euro, 15 quali potrebbero, appunto, finire all'ex Alpi mentre gli altri sostituiranno quelli adesso presenti nel reparto di Anestesia e Rianimazione che dovranno essere sanificati per poterli utilizzare con i no-covid. Inoltre, la nuova Unità avrà in dotazione 3 barelle e una camera di biocontenimento, che contribuiranno all'abbattimento del rischio clinico, e una Tac, di ultima generazione, che sarà fondamentale per evitare spostamenti dei pazienti da un plesso all'altro (la palazzina è adiacente ma non collegata direttamente all'ospedale).. Di questi, 52 sono in degenza ordinaria o subintensiva e soltanto 6 in rianimazione. Dunque, quasi tutti troveranno posto nella palazzina. La cui attivazione consentirà il progressivo ritorno alla normalità della città ospedaliera con la ripresa, innanzitutto, degli interventi programmati sospesi per dare precedenza all'emergenza-urgenza.. Con Sanseverino sale a 23 il bilancio degli operatori sanitari colpiti dal virus dall'inizio dell'epidemia (37 in totale con quelli che prestano servizio negli altri presidi della provincia). Ricoverato da ieri mattina, il medico già da un paio di giorni aveva la febbre alta con la temperatura schizzata improvvisamente a 39, 5. Sui social lui stesso racconta: «Cari amici - scrive sul suo profilo Facebook - credo di aver beccato il Coronavirus. La febbre è salita a 39,5». Quindi in un altro post, spiega: «Ho dovuto lasciare l'ospedale da qualche giorno perché dopo un tampone negativo ed un test rapido negativo eseguiti mercoledì 8 aprile, dalla giornata di giovedì 9 a sera ho iniziato ad avere febbre. Dapprima febbricola 37,5 poi da sabato mattina febbre elevata 39,5. Credo di essermelo beccato. Sto facendo terapia e sono in attesa di tampone domiciliare da parte dell'Asl. Speriamo bene».Poi il ricovero: «Stamattina ha scritto nel primo pomeriggio di ieri sono venuto in ospedale per dei controlli. Mi hanno trovato una polmonite interstiziale monolaterale. Sono stato ricoverato in Medicina d'urgenza. Ancora non è possibile stilare una diagnosi precisa. Gli anticorpi anti covid-19 sono negativi. A parte la febbre mi sento relativamente bene». Infine, verso le 17 annuncia: «Il tampone è positivo». Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà ricevuti dal professionista, così come sono state numerose, in queste settimane, le iniziative di supporto a medici e infermieri che hanno in qualche modo colmato le lacune dovute alla carenza di dispositivi di protezione individuale (Dpi): mascherine, guanti, visiere, tute e calzari monouso. Situazione, invece, finalmente tranquilla in pronto soccorso. Da quasi una settimana, il reparto di emergenza diretto da Antonino Maffei registra un vertiginoso, e quanto mai atteso, calo degli accessi sia di casi sospetti sia ordinari. Ieri, ma anche nel giorno di Pasqua, al triage sono stati accettati soltanto pazienti refertati con patologie non Covid-19. Una boccata di ossigeno per gli operatori che sono sotto stress da più di un mese. L'altro giorno, l'arrivo di 5 nuovi innesti di infermieri assunti con contratti a tempo determinato ha dato man forte ai colleghi costretti in questo periodo a turni massacranti sia per l'atavica carenza di personale sia per le recenti defezioni di medici e paramedici che hanno contratto l'infezione da Coronavirus.