Rapida escalation dell'infezione in Irpinia. I casi di Coronavirus accertati sono quattro. Tutte infezioni contratte da pazienti provenienti dall'Arianese: tre dalla cittadina e una da Savignano Irpino. Una riunione straordinaria all'Asl presieduta da Maria Morgante, il manager, è servita a fare il punto della situazione.

Ieri, quindi, sono stati tre i nuovi casi ufficializzati dopo il primo relativo alla donna di Ariano di 59 anni già nota da venerdì.

Si tratta della conferma dell'infezione per un barista di Ariano Irpino di 61 anni ricoverato al «Moscati» di Avellino e per due persone, un uomo di Ariano Irpino e una donna di Savignano Irpino, ricoverati al «Rummo» di Benevento.

Questi due nuovi ricoverati a Benevento si aggiungono agli altri due già noti da due giorni, quello della donna arianese da venerdì positiva e quella del barista sempre del Tricolle ieri mattina trovato positivo al test.

La notizia che arriva da Benevento rende ancora più complessa la situazione. Quattro test positivi al Coronavirus dalla stessa piccola area geografica probabilmente comporterà l'adozione di una strategia di contenimento più stringente. da oggi probabilmente sarà più chiaro il quadro. E conseguentemente saranno definite le mosse delle autorità sanitarie.

L'uomo e la donna sono stati sottoposti a Benevento al prelievo di saliva con il tampone. Quindi è stato confermato il risultato di positività.

È abbastanza evidente che, nel caso degli altri due arianesi, il trasporto al Rummo è stato disposto per l'indisponibilità del presidio del Tricolle. Ma siamo nel campo delle ipotesi.

Il manager dell'azienda sannita, l'irpino Mario Ferrante non ha confermato né smentito i dati che provengono dal Cotugno.

Non è stato possibile quindi ricostruire la storia di questi due nuovi casi, né da quanto tempo si trovino sotto osservazione.

Una situazione complessa che apre scenari dagli esiti al momento insondabili.

La donna che già da ieri era risultata positiva, più il barista di 61 anni di Ariano da venerdì al Moscati, avevano posto la cittadina sotto la massima osservazione delle autorità sanitarie.

Bisogna ora ricostruire i movimenti di questi ultimi due casi, resi noti solo ieri sera tardi.

Più chiara invece la situazione per quanto riguarda i ricoverati ad Avellino. Entrambi i pazienti passati per il Frangipane (sono coloro che hanno poi portato alla chiusura del pronto soccorso e alla quarantena per 33 persone), sono dunque infetti. Il barista sessantenne di Ariano in rianimazione al Moscati è in Rianimazione. Va anche detto che per il suo caso si attende la conferma ufficiale dell'istituto superiore di sanità, ma si tratta di una formalità.

La moglie del ginecologo del Fragipane, una donna di 59 anni, con il contagio confermato dal test di 48 ore fa a differenza dell'uomo, è in condizioni migliori.

Ora si cercano altre persone, oltre a quelle contagiate in ospedale, che potrebbero aver avuto contatti con la donna e l'uomo affetti da Coronavirus. La donna di 59 anni, moglie di un ginecologo del Frangipane, l'ospedale arianese, era di ritorno da una vacanza in Turchia, svolta nel periodo di carnevale. Ma non sembra che sia stata quella l'occasione del contagio.

L'insorgenza della malattia va ricercata in altre frequentazioni o incontri occasionalmente avuti dalla donna con soggetti portatori. Il marito della donna, colui che è stato maggiormente vicino nella fase di incubazione, è stato sottoposto a tampone ed è stato posto in isolamento fiduciario.

La donna affetta da Coronavirus ha condizioni generali stabili e non preoccupanti.

Ma ora si attende di sapere quale sia la situazione di salute dell'uomo di Ariano Irpino di 61 anni che è invece in Rianimazione. Era stato trasportato nella notte di giovedì in ambulanza al Frangipane anche in quel caso saltando il pretriage.

L'uomo di Cervinara che era giunto al Moscati venerdì con il sospetto di contagio, invece, è risultato negativo al tampone.

