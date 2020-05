Lo scontro sulla pandemia è senza esclusione di colpi. Fase uno o fase due, settantadue giorni dopo l'ultima assise, il primo Consiglio comunale via streaming della storia di Avellino consegna una città spaccata in due. La gestione dell'amministrazione, riportata puntualmente dal sindaco Festa nell'informativa che apre la seduta, scatena un vero e proprio redde rationem. Rivendica la bontà del «modello Avellino, in Campania e in Italia»: dall'«analisi epidemiologica dei test rapidi a Campo Genova», agli aiuti «strappati alla Regione con il Piano di Zona»; dal piano per il commercio, dove annuncia «un bando da 377.000 euro per contributi», fino all'impegno sul bilancio, «con un piano di alienazioni che consentiranno all'ente di uscire in 4 anni dal pre-dissesto». Il sindaco si difende sui ritardi per l'apertura dei polmoni verdi, per «il blocco dei cantieri e le difficoltà delle imprese», e annuncia, «per domenica», la riapertura della villa comunale».

LEGGI ANCHE Coronavirus, calo record in Campania: solo 9 contagiati su 4.477 tamponi

Non mancano stoccate ad Asl e Regione: «In Irpinia, il virus è stato individuato in molti casi troppo tardi e c'è stata un'ospedalizzazione tardiva». Meritano «una riflessione» pure i tempi di apertura della palazzina Covid al «Moscati». Ed ancora: «Quanto è costato a De Luca attrezzare le strutture pubbliche e dire no al Maffucci?». Accusato nel merito e nel metodo dalle minoranze alla fine posa il fioretto ed impugna la sciabola: «E' evidente che alcuni non hanno ancora digerito la campagna elettorale. Cipriano affonda arriva secondo, come è avvenuto alle elezioni». Stesso registro sugli attacchi di scarso confronto: «Dovremmo temerlo? Quando lo facciamo, vi battiamo 10 a 0. Ma siamo pronti ai contributi di chi vuole aiutare». La narrazione del sindaco, come detto, si scontra plasticamente con l'analisi dei suoi oppositori, escluso Montanile.

Luca Cipriano, leader delle minoranze, parte dai dati: «In Irpinia, abbiamo 472 infetti su 400.000 abitanti, ovvero lo 0,1 per cento. Questo grazie agli avellinesi e del governatore De Luca, unico protagonista, al netto dei comici di seconda linea e dei John Wayne ciondolanti in piazza». Il capogruppo di «MaiPiù» dice no «al buonismo» e va all'attacco a testa bassa: «Ci sono le ordinanze fatte, come quella per cui si pagano di nuovo i parcheggi, e quelle non fatte, per la consegna di farmaci e beni a domicilio, per l'utilizzo obbligatorio delle mascherine, sulla sanificazione delle strade. Siamo qui perché vi ha costretto il prefetto. tuona - Siete soddisfatti? Io mi vergognerei. Festa ha litigato con tutti, a partire da De Luca, e l'unico modello è stato quello dell'uomo solo al comando». Durissimo pure il capogruppo di «Laboratorio Avellino», Nicola Giordano: «Il sindaco era troppo impegnato a raccontare la sua cavalcata degli ultimi 40 giorni per ricordarsi delle vittime. Si può volare, ma si può scoppiare se ci si gonfia troppo in fretta». Per Giordano «sono stati spesi soldi in maniera sconsiderata, veicolando propaganda e regalando gelati».

Chiede concretezza sugli sgravi Tari e Tosap. «Sul verde dice semplicemente non eravate pronti alla gara, mentre sulle vendite patrimoniali è impensabile frazionare in quel modo la casa comunale». Il consigliere pentastellato, Nando Picariello, pone con forza la questione ambientale: «Il sindaco si dice ambientalista, ma non ha previsto nulla per la mobilità d'emergenza: il Covid19 ed il Pm10 evidenzia - vanno a braccetto, dobbiamo cercare di limitare l'uso delle auto». La capogruppo leghista, Monica Spiezia, propone il modello Calabria: «Riaprire tutto ed esentare da Tari e Tosap».

Amalio Santoro («SiPuò») pone in risalto la questione economica: «Come si conciliano spese tanto allegre con la propensione a fare i fenomeni sul piano di predissesto?». Dino Preziosi («La Svolta») ritiene «assolutamente latitante la programmazione per la fase due». Ma non tutta l'opposizione attacca Festa. Carmine Montanile («Laboratorio Avellino»), collabora con lui nella somministrazione dei test rapidi a Campo Genova. Sposa in pieno la sua linea, pur dichiarandosi ancorato ad un'opposizione che attacca a viso aperto: «A qualcuno di noi, questa emergenza non ha insegnato nulla. Sindaco, chi critica è sempre chi non saprebbe fare di meglio». Franco Russo (Pd), che pure è impegnato nella stessa operazione, resta invece critico. Compatta la maggioranza. Alessandra Iannuzzi («W la Libertà») parla di «critiche strumentali». Giovanna Vecchione («Davvero») difende la compagine festiana, spesso silente: «Non parlare non significa essere acefali e senza idee, ma dare fiducia all'amministrazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA