Sesta vittima del Coronavirus in quattro giorni all’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. È deceduto questa sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital del nosocomio del capoluogo irpino, un paziente di 57 anni di Atripalda. L’uomo era ricoverato dal 30 gennaio in terapia subintensiva e il 3 febbraio era stato trasferito in terapia intensiva. Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. Appena ieri, è stato registrato il decesso di uno storico commerciante sempre di Atripalda, che era stato ricoverato a causa del Coronavirus alla fine del mese di gennaio.

