Per ore si è temuto per la salute di una sanitaria dell'ospedale Moscati: aveva manifestato sintomi che facevano pensare al Coronavirus. Ieri in serata i test virologici hanno confermato che non era stata contagiata. Le procedure con test specifici hanno riguardato anche la figlioletta della donna, anche lei assolutamente negativa al Coronavirus.

La donna, dopo i prelievi, è stata riaccompagnata a casa dal 118, dove ha proseguito nella sorveglianza domiciliare.

Madre e figlia erano state trasferite in ospedale dopo che avevano registrato un peggioramento nel corso della quarantena a cui erano state sottoposte presso il loro domicilio. Problematiche respiratorie e l'improvviso aumento della temperatura avevano allarmato la donna, tanto più che i medesimi sintomi li aveva riscontrati sulla figlioletta. A quel punto sono scattate le verifiche.

La donna, in servizio presso il reparto di otorinolaringoiatria, è in quarantena da quando l'insegnante di Striano che aveva frequentato il reparto a fine febbraio era stata scoperta positiva. Anche la figlioletta della donna, di soli 24 mesi, è stata immediatamente sottoposta a tampone nella giornata di ieri. Data la tenera età, sono state avviate tutte le procedure di controllo e monitoraggio dei valori anche sulla bambina.

Il ricovero è avvenuto nella giornata di ieri, con tutte le precauzioni che richiede un sospetto caso di infezione. La donna che era presso la sua abitazione con la figlioletta, ha comunicato che aveva condizioni generali in progressivo peggioramento. Il 118 è immediatamente intervenuto attivando le procedure di isolamento anche degli operatori. La mamma e la piccola con le speciali barelle isolate sono state trasportate al Moscati dove sono stati effettuati i prelievi.

I tamponi sono stati svolti all'interno della sala di isolamento del pronto soccorso, raggiunta attraverso i percorsi separati che evitano qualunque contatto con coloro che sono nel reparto. Successivamente i tamponi sono stati trasferiti al Cotugno per essere analizzati. In serata il responso che ha tranquillizzato tutti. La donna e la bimba sono risultate negative. Quindi il ritorno a casa.

All'ospedale Moscati, dopo le difficoltà respiratore, la donna e la sua figlioletta sono state sottoposte a tampone per verificare un eventuale contagio da Coronavirus. Si tratta di una dipendente dell'azienda ospedaliera tra quelle che erano state poste in quarantena in corrispondenza con l'individuazione del virus su una donna di Striano che era stata nel reparto di Otorinolaringolatria. I risultati del tampone sono stati sottoposti agli esame degli specialisti al Cotugno di Napoli, dove si è definito che la donna e la figlioletta non erano state assolutamente contagiate.

La donna di Striano, che aveva trascorso alcune notti per assistere il padre ricoverato in corsia, aveva accusato sintomi che successivamente erano sfociati in una virosi. Ai test è risultata positiva. E ciò ha fatto scattare l'allarme. Tutti i medici e gli infermieri del reparto di Otorinolaringoiatria del Moscati sono finiti in quarantena. Il Coronavirus, o almeno il sospetto che vi sia contagio, ha messo in allerta il Moscati di Avellino.

Si è poi definito che i genitori della donna, che hanno dunque avuto contati con lei, non sono contagiati: tamponi negativi. Quindi la ricostruzione minuziosa del tragitto tra reparto di Otorinolaringolatria e Pronto soccorso che il 26 febbraio scorso ha compiuto l'insegnante di Striano. I contatti certi si sono avuti durante la sua permanenza in ospedale, alcune notti accanto al padre ricoverato. E oggi ci sono 25 tra medici e infermieri, tutti posti in isolamento fiduciario. Tra cui appunto la donna che era a casa quando si è sentita male nella giornata di ieri. Ma i contatti dell'insegnante di Striano sono avvenuti con altre 51 persone, tutte residenti in Irpinia (in 25 comuni, compreso il capoluogo). Erano al Pronto soccorso quando la donna si era sentita male ed era andata a farsi misurare la pressione. In totale la sua permanenza in Irpinia ha costretto all'isolamento 76 persone. Il reparto Otorino è stato chiuso e rimarrà sigillato per i quindici giorni della quarantena del personale. Ieri si è temuto per il peggio, poi il sospiro di sollievo all'esito dei test.

