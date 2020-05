Da oggi tamponi a domicilio per i 673 arianesi risultati positivi al test sierologico. Rappresentano il 5% di coloro che hanno partecipato allo screening di massa.

Sono stati 13.444, in pratica il 75% della popolazione. Una straordinaria risposta della comunità locale, che vuole uscire da questa emergenza. I cittadini di Ariano Irpino sono stati in fila per sottoporsi al prelievo di sangue, dimostrando grande senso di responsabilità e collaborazione con le istituzioni. La comunità è ferita, avendo pagato il prezzo più alto per numero di decessi e di contagiati. Ma ora con determinazione punta a uscire dal tunnel. Da oggi, dunque, parte la seconda fase del maxi-piano di monitoraggio. L'Asl di Avellino e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno fanno sapere che, a seguito dei risultati dello screening sierologico disposto dalla Regione Campania, nella giornata di ieri, «sono stati contattati i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta i cui pazienti sono stati sottoposti al test sierologico, che avranno il compito di comunicare ai loro assistiti i risultati del test e, in caso di esito positivo, le modalità di effettuazione del tampone nasofaringeo».

Quindi, le prossime tappe delle operazioni di controllo. «I soggetti che dal test sierologico effettuato nell'ambito del piano di screening regionale risultano avere avuto contatto con il virus, verranno sottoposti nella giornata del 26 maggio a tampone nasofaringeo a domicilio, dal personale sanitario dell'Asl di Avellino e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, per verificare l'eventuale positività da Covid-19».

Nella nota congiunta di Asl e Istituto Zooprofilattico si evidenzia che i risultati dei tamponi verranno comunicati al soggetto interessato secondo due modalità. «In caso di esito positivo, dal Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell'Asl di Avellino, incaricato di effettuare l'indagine epidemiologica sul caso positivo al Covid-19, e dal medico di medicina generale incaricato della sorveglianza sanitaria». E ancora: «In caso di esito negativo, dal proprio medico o pediatra di base, su comunicazione del Distretto Sanitario di Ariano Irpino». Si punta a velocizzare i tempi di esecuzione e di analisi dei tamponi anche per tranquillizzare i diretti interessati e il resto della comunità della città del Tricolle. Come evidenzia il direttore dell'Istituto Zooprofilattico, Antonio Limone, commentando il risultato dello screening sierologico, «il 95% della popolazione arianese non è entrato in contatto con il virus. E questo non è un dato da sottovalutare». Questi tamponi che saranno effettuati da oggi vanno ad aggiungersi ai circa 3.100 eseguiti nella sola Ariano Irpino da quando è scoppiata l'emergenza Coronavirus.

A chiedere tempi rapidi è il consigliere regionale Enzo Alaia: «Va dato atto al Presidente De Luca - aggiunge Alaia - di aver adottato le misure più adeguate per contenere la malattia sul Tricolle. Ora però a risultati acquisiti, occorre fare presto. Pur essendo solo del 5% della popolazione ad essere positiva al test, si devono effettuare subito i tamponi per accertare definitivamente chi è positivo al Covid e chi no».

Sempre oggi, comincia l'iter per l'esame del testo del decreto rilancio in seno alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Contemporaneamente inizieranno le audizioni delle associazioni interessate. Si tratta di primi passaggi importanti per tentare di apportare migliorie al Dl 34 del 2020. L'obiettivo dei parlamentari irpini e campani è di inserire anche le zone rosse locali tra i Comuni destinatari del fondo speciale per ora riservato solo ad alcune province. Con una rettifica in Gazzetta è stata cancellata buona parte delle realtà che erano rientrate nel beneficio, tra cui Ariano Irpino. Un autentico scippo secondo le forze politiche di ogni colore. I parlamentari di ogni colore politico hanno annunciato emendamenti per correggere la previsione. Lo ha fatto il deputato M5s, Generoso Maraia, ma anche i rappresentanti di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sono pronti a dare battaglia.

