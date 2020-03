LEGGI ANCHE

A C, l'allerta resta alta. Ieri mattina, per allestire 52 posti letto dedicati ai contagiati nella palazzina Alpi (dedicata all'attività libero professionale), sono stati consegnati, 8 defibrillatori,e 10 ventilatori polmonari.Inoltre, sono arrivati anche nuovi kit per esami di laboratorio e tamponi. Tutto materiale acquistato con risorse dell'Azienda in attesa che la Regione fornisca gli altri ventilatori polmonari per concretizzare il progetto che prevede l'attivazione di 30 posti letto di terapia intensiva e 22 di subintensiva (52 in totale). Novità anche per l'ex ospedale di Bisaccia, ora struttura polifunzionale: nell'ex blocco operatorio saranno ripristinati cinque posti letto per l'emergenza.In attesa di buone nuove daper far fronte all'emergenza l'intenzione è quella di liberare i reparti per aumentare i posti riservati ai pazienti positivi al Covid-19.È questa l'ultima indicazione della direzione sanitaria del «Moscati» che ieri mattina si è diffusa in via ufficiosa tra i medici e gli infermieri della struttura diA confermarla, gli operatori sanitari del reparto di Ortopedia, che dovrebbe essere il primo a essere smantellato con il trasferimento dei degenti al «Landolfi» di Solofra. Stessa sorte potrebbe poi toccare ad altre Unità operative. L'operazione si rende necessaria per evitare il collasso del presidio avellinese dove al momento sono ricoverati 30 contagiati.Nel reparto di Terapia intensiva sono stati aggiunti 4 posti, passando da 12 a 16 letti e creando un'area dedicata al Covid-19 (completamente separata dal resto del reparto). In Medicina d'urgenza sono stati aggiunti 4 posti letto attrezzati per la terapia subintensiva (tutti occupati): in questo caso, però, non si tratta di posti aggiuntivi, ma di letti che erano già presenti e sono stati attrezzati per l'emergenza. Mentre in Pneumologia sono stati aggiunti due posti sempre di subintensiva (passando così da 12 a 14 letti). Così come nel reparto di Malattie infettive che passa da 16 a 18.Dunque, complessivamente sono 12 i posti letto in più dove sono garantite cure intensive e monitoraggio continuo resi necessari dal particolare stato di salute dei pazienti che hanno contratto il coronavirus. Emergenza nell'emergenza: in molti reparti, continuano a scarseggiare mascherine e camici monouso. Quelli annunciati ieri dal presidente della giunta regionale,non sono ancora arrivati. Quindi medici e infermieri si arrangiano come possono (usando, per esempio, la carta igienica fissata al volto con le molle) ma con rischi molto elevati di contagio. Anche perché, lacuna ancora più grave, non sono ancora stati attivati i percorsi protetti con le barelle che dal Pronto soccorso raggiungono i reparti senza essere messe in sicurezza.Problemi anche al 118: due gli operatori contagiati e diversi con febbre alta che costringono a turni anche di 24 ore i colleghi in servizio. Inoltre, la sanificazione delle ambulanze non rispetterebbe le indicazioni ministeriali, sembra infatti che avvenga in spazi aperti antistanti la sede.LA SVOLTAIn un quadro a tinte sempre più fosche, unica nota positiva il nulla osta della Regione per sottoporre a tampone gli operatori sanitari che hanno avuto contatti con pazienti risultati positivi anche in assenza di sintomi. La richiesta, con tanto di diffida legale, era stata inoltrata l'altro giorno dal Nursind dopo il caso del paziente passato per il Pronto soccorso e ricoverato per 3 giorni in Medicina interna prima di risultare positivo. «Avevamo chiesto alla Regione Campania di far eseguire i tamponi agli operatori sanitari esposti a pazienti positivi senza aver indossato idonei dispositivi di protezione individuale (Dpi)», fanno sapere il segretario provinciale Nursind Romina Iannuzzi e quello aziendale Michele Rosapane. «La Regione ha quindi emanato questa nuova disposizione e da ieri chi è stato a contatto con un caso positivo senza aver indossato idonei Dpi eseguirà il tampone».