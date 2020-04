LEGGI ANCHE

Riparte a pieno regime la macchina dei test rapidi per stanare gli asintomatici. Ma in questa settimana potrebbero arrivare a Palazzo di Città pure le 50.000 mascherine, ordinate dal Comune con un'apposita delibera di giunta, in cui vengono stanziati altri 100.000 euro per nuovi dispositivi di sicurezza. Dopo la sosta pasquale, l'obiettivo è realizzare altri 1.000 test, doppiando abbondantemente gli 800 kit già somministrati la scorsa settimana tra il laboratorio privato «Sa.ta.», e, soprattutto, Campo Genova. Dopo aver sottoposto a screening gli operatori sanitari, i vigili urbani, i dipendenti di «IrpiniAmbiente» e i primi operatori dei supermercati, si proseguirà nel solco del cronoprogramma indicato dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, insieme all'Ordine provinciale dei medici. La richiesta è crescente: «Abbiamo ricevuto istanza spiega il primo cittadino - anche dai dipendenti dell'Alto Calore e della Telecom».. E spiega: «Intendiamo proseguire con tutte le categorie di commercianti esposti al pubblico. Continueremo con i commessi dei supermercati. Quindi, estendiamo il nostro appello ai giornalisti, ai parroci ed ai loro collaboratori, ed alle forze dell'ordine». L'obiettivo è mappare più porzioni di cittadinanza possibile: «Tutti i pazienti a rischio indicati dai medici di base della città possono recarsi a fare il test. - continua Russo - Vogliamo proseguire con uno screening a tappeto che ci consenta di contribuire in maniera importante a ridurre il rischio contagio in città». Per questo motivo, il sistema del drive in test made in Avellino, oggi, dovrebbe svolgersi senza interruzioni. Si punta a grandi numeri, dunque non ci si fermerà nemmeno ad ora di pranzo. Servizio no stop, dalle 9 alle 19. Con la possibilità di raddoppiare l'unità mobile dell'Avis, adibita a sala di prelievo. Nove, finora, i possibili positivi messi in quarantena obbligatoria dal sindaco e per i quali è stato richiesto il tampone dell'Asl. In media, più di un asintomatico su 100, dunque. Quanto alle mascherine annunciate dal primo cittadino, la procedura per la quale sono stati incaricati gli uffici prevede l'acquisto di dispositivi lavabili, che dovrebbero coprire l'intera popolazione cittadina. Secondo quanto affermato da Festa sono attese a stretto giro. «Da quando abbiamo avviato la procedura dice il sindaco Gianluca Festa ci vogliono tra i 5 e i 7 giorni. Tutto dipende dai tempi per l'aggiudicazione della gara». Il capo dell'amministrazione avellinese parla di un'operazione propedeutica anche e soprattutto all'avvio della cosiddetta «fase due», che il Governo ha fissato per i primissimi giorni di maggio.«I test ricorda - sono fondamentali anche e soprattutto per questo. Se non capiamo bene in città cosa sta accadendo non possiamo ripartire in tranquillità. Questo è uno dei modi per capire lo stato di salute della città. Siamo convinti riferisce Festa che si debba fare di tutto per allentare la serrata a partire dall'inizio del prossimo mese».Il sindaco ha svolto diversi sopralluoghi in città e non è al corrente di particolari infrazioni rispetto alle prescrizioni imposte dal Governo e dalla Regione Campania. Non ci sono stati furbetti della scampagnata. «C'è solo da ringraziare la città, che a risposto benissimo. - afferma Festa - Un plauso anche alla Forze dell'ordine, che hanno svolto un lavoro capillare». In questa settimana ripartirà pure la procedura per l'assegnazione del voucher alimentare con le risorse in dotazione al Piano di Zona delle politiche sociali A04. Esaurita la procedura per il bonus della Protezione civile (1.052 le domande evase) restano in cassa le risorse per l'ex pacco alimentare. Qui, finora, sono state concluse 500 procedure. E sono ancora molti gli avellinesi pronti a fare richiesta.