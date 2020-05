«È vero, adesso possiamo parlare di svolta. Il ritorno alla normalità nell'erogazione dei servizi ospedalieri e ambulatoriali al Frangipane si toccherà con mano a partire da lunedì prossimo con la riapertura del reparto di Neurologia».

Angelo Fieri, direttore ospedaliero del Frangipane, non avverte più lo stress e l'angoscia delle settimane scorse allorquando, catapultato da Sant'Angelo dei Lombardi alla città del Tricolle, sembrava che l'emergenza Coronavirus travolgesse tutto e tutti per i tanti ricoveri e decessi registrati. Il reparto Covid ricavato al primo e al quarto piano della nuova ala ospedaliera, che ha assicurato assistenza fino ad oltre 50 pazienti al giorno, comincia a svuotarsi davvero. Ieri pomeriggio non c'era nessuno in terapia intensiva e neanche in sub intensiva. In Medicina Covid si contavano 23 pazienti, di cui 18 positivi e cinque negativi. Tra qualche giorno ci saranno nuove dimissioni e l'invio di altri degenti alla clinica Villa Maria di Mirabella per un periodo finale di convalescenza.

A determinare questa situazione anche le guarigioni dei pazienti provenienti dal Centro Minerva. In undici, tra ieri e l'altro ieri, hanno lasciato il Frangipane per far ritorno nella Rsa travolta, tra la notte del 30 e 31 marzo scorso, dallo scoppio di un focolaio interno che alla fine ha comportato ben otto decessi e tante altre criticità. Tanto da sconvolgere la vita di questa struttura da sempre punto di riferimento per la riabilitazione e l'assistenza agli anziani di una vasto comprensorio. «Effettivamente - riprende Fieri - siamo, per quanto riguarda i degenti, a cifre basse e quindi gestibili. I positivi che vengono scovati in questi giorni sono in prevalenza asintomatici che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero. Ritengo che il fenomeno Coronavirus sia sotto controllo. Si tratta di un risultato soddisfacente che premia l'impegno, i sacrifici e la determinazione di medici, infermieri, operatori socio sanitari, tecnici e naturalmente degli stessi pazienti. Adesso concentriamoci piuttosto sul futuro. Assicuriamo un assetto diverso a questo nosocomio».



Le tappe della svolta, in realtà, sono già definite. Dal 4 maggio si parte con la riapertura della Neurologia; a seguire il ritorno alla normalità anche a Cardiologia, Lungodegenza, Pediatria, agli interventi programmati per Ortopedia, Chirurgia, Ginecologia e soprattutto agli ambulatori, per le visite specialistiche, dell'ospedale e del Distretto. Entro il 20 maggio, inoltre, il reparto Covid verrebbe interamente trasferito al terzo livello della vecchia ala ospedaliera con sette posti di terapia intensiva, 10 di sub intensiva e 16 posti Codiv ordinari. Definito anche il percorso per accedere al reparto. Non ci sono possibilità di contatto tra le due aree ospedaliere. Ingresso separato per l'area Covid e per le attività ordinarie dell'ospedale.

Sospiro di sollievo, ovviamente, si avverte anche tra i gestori (l'amministratore unico Nicola Chianca) e gli operatori sanitari del Centro Minerva. Il peggio è passato. Resta da capire come sia stato possibile che all'interno di una struttura, già chiusa da diversi giorni ai familiari dei degenti, si sviluppasse il focolaio dell'infezione. I gestori della struttura hanno ovviamente fornito la loro spiegazione al servizio epidemiologico dell'Asl e alla Magistratura che ha aperto un fascicolo sulla vicenda.

Per considerare, ovviamente, completamente sotto controllo l'emergenza Coronavirus conta molto lo screening che si sta facendo su diverse categorie di persone da parte dell'Asl, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici e di Biogem. A proposito di Biogem va segnalato, che il centro di ricerca di località Camporeale che aveva inizialmente offerto la disponibilità a processare 150 tamponi per la ricerca del Covid 19 - e che sta realizzando a pieno ritmo tale attività - ha comunicato alla Regione Campania di essere in grado di elevare al momento il numero di tamponi processabili a 250. «È questo - precisa il Presidente Ortensio Zecchino - un ulteriore contributo che Biogem intende offrire alla Comunità regionale nel pieno della battaglia per sconfiggere il virus». Insomma, l'equipe di sanitari guidata dal professore Michele Caraglia sarebbe in grado di processare fino ad un massimo di 250 tamponi al giorno. Davvero un bel risultato.

