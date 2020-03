San Martino Valle Caudina, sta cercando di ritrovare l'unità per affrontare al meglio questa ennesima dura prova.

Purtroppo, quello che si è verificato nella tarda serata di martedì, quando è stata ufficializzata la notizia di un cittadino di San Martino risultato positivo al Covid-19, deve essere dimenticato al più presto in quanto non appartiene alla civiltà del popolo sammartinese. Infatti sui social è scattata la caccia all'identità del paziente, si sono letti commenti durissimi, accuse alla famiglia, addirittura qualcuno ha pubblicato la foto della persona risultata positiva. Chi aveva visto la persona in giro per il paese, chi in farmacia, chi addirittura in una pizzeria e in un bar. Tutte notizie false, postate per il solo gusto di fare ancora più del male ad una famiglia che invece avrebbe bisogno di sentire la solidarietà dell'intera comunità sammartinese.

«Martedì sera - ha detto il sindaco Pasquale Pisano - siamo venuti a conoscenza, dalle strutture sanitarie competenti, di un caso positivo di Covid-19 (coronavirus). Abbiamo, sin da subito, rassicurato la cittadinanza che la persona contagiata ha assunto, fin dai primi sintomi, un comportamento esemplare. Ha lasciato la sua famiglia, domiciliata in un'altra provincia, recandosi a San Martino in auto-quarantena. In queste ore stiamo lavorando, in collaborazione con l'Asl di Avellino, per ricostruire eventuali contatti e relazioni, con altre persone, intrattenute dal paziente positivo, al fine di salvaguardare la salute di tutti i cittadini. La persona, fin dai primi sintomi e al suo arrivo a San Martino ha assunto tutti i prescritti comportamenti di tutela e di prevenzione per evitare qualsiasi forma di contagio. Siamo fiduciosi che la persona contagiata abbia assunto un atteggiamento responsabile».

Un atteggiamento che è stato confermato anche da altre persone, anche perché il paziente positivo è un finanziere e viene definito da tutti una persona di grande serietà. I parenti lo contattano spessp telefonicamente e hanno riferito che «aver appreso di essere positivo lo ha molto provato e la cosa che più gli ha fatto male è stato leggere tutte quelle cattiverie gratuite. È a San Martino dallo scorso 4 Marzo e non ha avuto contatti con nessuno, la moglie gli portava da mangiare lasciando il cibo davanti alla porta e lui lo ritirava quando lei andava via».

Negli altri comuni irpini della Valle Caudina la situazione è abbastanza tranquilla. Il sindaco di Roccabascerana Roberto Del Grosso ha attivato il servizio di consegna a domicilio di beni alimentari e medicinali e, cosa molto importante, è stato attivato un servizio di supporto psicologico che viene svolto telefonicamente e gratuitamente da una psicologa che tra l'altro è anche una consigliera comunale. «Non ho avuto comunicazione - ha detto ancora il sindaco - di persone che siano in quarantena fiduciaria. Speriamo che la situazione si mantenga così, sono in contatto con i medici di base per avere da subito notizie di potenziali casi».

