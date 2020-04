LEGGI ANCHE

«L'emergenza Coronavirus ha messo in crisi un po' tutto il settore primario italiano e campano ed a questa, si è aggiunto il forte calo termico della scorsa settimana». Lo afferma, presidente della federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Campania nonché presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di Avellino che spiega gli effetti sull'agricoltura delle misure restrittive adottate dal Governo per contenere il contagio da Covid-19.«Le diverse filiere da quella lattiero-casearia a quella vitivinicola, da quella cerealicola a quella ortofrutticola, da quella florovivaistica a quella olivicola, stanno risentendo, in maniera più o meno forte, delle condizioni congiunturali. In particolare, i settori lattiero-caseari (in primis bufalino), quello florovivaistico e quello del vino sono i più colpiti», evidenzia Picariello. All'emergenza sanitaria si aggiunge anche il calo termico che incide notevolmente sul settore. «La filiera ortofrutticola, per ora, sta reagendo bene sotto l'aspetto del mercato, ma i ritorni di freddo degli ultimi giorni fanno preoccupare sia per le produzioni in atto che per quelle della prossima stagione», rimarca Picariello.