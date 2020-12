Saranno un uomo e una donna, domenica prossima, giorno del V-Day, i primi operatori sanitari dell'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino a essere vaccinati contro il coronavirus. Si tratta di Mariangela Raimondo, 40enne dirigente medico dell'Unità operativa di Medicina interna specializzato in Reumatologia e assegnato al Covid Hospital, e Modestino Matarazzo, 45enne infermiere dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione e referente infermieristico della terapia intensiva Covid.

La somministrazione del vaccino anti Covid-19 della Pfizer-Biontech sarà effettuata in ampi locali all'interno della Città ospedaliera da tre equipe multidisciplinari, coordinate dall'Unità iperativa di Medicina preventiva. Come predisposto dall'Unità di crisi della Regione Campania, nella giornata del 27 dicembre saranno 100 i dipendenti della dirigenza e del comparto ai quali sarà inoculata la prima dose del vaccino, e saranno tutti operatori sanitari che prestano assistenza ai malati Covid. Per far fronte a eventuali reazioni avverse, non solo ci sarà il responsabile dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, Angelo Storti, ma è stato anche allestito un ambulatorio dedicato nel reparto di Allergologia.

