Otto bambini della scuola elementare di Mirabella Eclano contagiati dal Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Giancarlo Ruggiero: «Sui 43 tamponi effettuati, 8 bambini della 3A elementare sono risultati positivi al Covid, tra cui anche mio figlio. Sempre in ambito scolastico risultano positive due insegnanti, una residente nel nostro Comune e l’altra in provincia di Benevento. Le famiglie coinvolte sono state già tutte avvertite ed isolate. Da domani ci attiveremo per estendere ulteriormente i tamponi ad altre classi e alle famiglie delle persone risultate contagiate».



