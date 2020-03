LEGGI ANCHE

Violano la zona rossa di Ariano Irpino per dirigersi in Svizzera, ma vengono bloccati sulla strada statale 90 bis all'altezza del comune di Buonalbergo, in provincia di Benevento. I due, marito e moglie,istituita con ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sono stati fermati daio: a questi, i coniugi hanno mostrato l'autodichiarazione riferendo di voler ritornare in Svizzera per riprendere le loro attività lavorative. I due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per inosservanza dell'ordinanza regionale e sono stati riaccompagnati ad Ariano Irpino.