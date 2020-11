Anche Avellino proroga la sospensione della didattica in presenza per le scuole dell'infanzia e per le prime classi delle scuole primarie. La decisione è stata presa dal sindaco Gianluca Festa che ha firmato un'ordinanza con la quale sospende la didattica in presenza per scuole dell'infanzia e prime elementari da domani, mercoledì 25 novembre, fino a sabato 28 novembre compreso. Avellino è così il terzo capoluogo di provincia in Campania, insieme a Caserta e Salerno, a prorogare lo stop all'attività didattica in presenza nonostante il via libera arrivato ieri dalla Regione Campania con un'ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca.

