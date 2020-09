Domenica nera per l'Irpinia. Boom di contagi ad Avellino e in 7 comuni della provincia. Tra i nuovi positivi anche 3 tesserati dell'Us Avellino e un'estetista di Montefredane che esercitando la professione a domicilio potrebbe aver innescato una preoccupante catena di contatti. Inoltre, il cluster rilevato il 29 agosto nel capoluogo continua a macinare numeri.

Amaro, dunque, il bilancio emerso dal bollettino diramato nel pomeriggio di ieri dall'Asl che ha comunicato la positività al nuovo Coronavirus dei tamponi effettuati su 17 persone. Di queste, 5 sono residenti ad Avellino (4 rientrano nel cluster, l'altro è un tesserato della squadra di calcio); 1 a Chianche (rientro extraregionale); 1 a Flumeri (rientro dall'estero); 2 domiciliate a Mercogliano (sono gli altri due tesserati della squadra di calcio); 2 residenti a Monteforte (di cui uno è un contatto di un già positivo); una residente a Montefredane; 3 residenti a Montemarano (contatti di un già positivo); e 2 residenti a Vallata (entrambi rientri dall'estero). Sale, quindi, a 118 il conteggio di questa seconda ondata di Covid 19 in Irpinia cominciata con il focolaio che s'è sviluppato a luglio nel Serinese: per la maggior parte si tratta di soggetti asintomatici (solo 4 sono al momento ricoverati al Moscati), molti dei quali sono in via di guarigione (alcuni già negativi a tre tamponi consecutivi). Preoccupa la situazione di Avellino che guida questa triste graduatoria con 27 contagi, seguono Mercogliano (15), Santa Lucia di Serino (7), Baiano (6), Serino (6), Montemarano (5), Solofra (5), Avella (4), Monteforte Irpino (4), San Michele di Serino (4), Atripalda (3), Moschiano (3), Quindici (3), Montoro (2), Roccabascerana (2), Rotondi (2), San Martino Valle Caudina (2), Teora (2), Vallata (2), Altavilla (1), Ariano Irpino (1), Calitri (1), Capriglia Irpina (1), Chianche (1), Flumeri (1), Montefredane (1), Montemiletto (1), Roccabascerana (1), Santo Stefano del Sole (1), Sirignano (1) e Sperone (1).

Si diceva del cluster di Avellino: si tratta di una focolaio che comprende al momento 28 persone attivo tra il capoluogo, Mercogliano e Solofra rilevato dopo la positività di un funzionario dell'amministrazione provinciale (4 in tutto i dipendenti dell'ente che hanno contratto il virus). L'uomo, 60 anni, è ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Moscati: da diversi giorni non ha più la febbre, ma presenta altri sintomi della malattia e la polmonite interstiziale diagnosticatigli all'ingresso in pronto soccorso è ancora in corso. Il funzionario ha iniziato ad avvertire i sintomi (febbre e tosse) il giorno dopo aver festeggiato il suo compleanno al Country Sport di Picarelli (struttura oggi tranquillamente in funzione, non ci sono state complicanze all'interno), il 25 agosto scorso. Contagiati, come noto, anche la moglie, 52 anni, e i due figli: una ragazza di 24 anni e un ragazzo di 29. Attorno a quest'ultimo si sono concentrare le attenzioni dell'Asl per ricostruire la catena dei contagi: il ragazzo fino a venerdì dell'altra settimana avrebbe continuato a frequentare locali e luoghi di ritrovo, a giocare a calcetto e ha partecipato alla festa del padre. Ma non è detto che sia lui il paziente «zero» di un focolaio che secondo il responsabile del Servizio epidemiologico e prevenzione (Sep) dell'Asl, Onofrio Manzi, potrebbe includere centinaia di giovani tra i 25 e i 30 anni (fascia di età che è già la più rappresentativa all'interno del cluster).

E ieri mattina un uomo di 57 anni, residente ad Avellino, già positivo perché contatto diretto del funzionario (o quantomeno di qualche altro contagiato del cluster), è stato ricoverato al Moscati per alcune complicazioni. Sono, quindi, 6 i pazienti in Malattie infettive per Covid 19 (due da trasferiti ad Avellino da fuori provincia): oltre al 57enne e al funzionario, ci sono una donna di Montemarano di 85 anni (contatto di un positivo residente nel suo comune,); un ragazzo ivoriano di 30 anni (trasferito dall'ospedale di Pozzuoli); un uomo di 40 anni della provincia di Latina (trasferito dal Cotugno Napoli); e un'altra donna di 75 anni di Montemiletto. Quest'ultima è al centro di un giallo dei tamponi: infatti, in degenza ordinaria per una decina di giorni in Ortopedia è risultata due volte negativa poi, prima di essere dimessa, il tampone ha dato esito positivo. Subito sono scattate le misure di sicurezza e prevenzione con uno screening che sta interessando il personale medico e infermieristico.

