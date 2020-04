LEGGI ANCHE

Il primo giugno è lontano. Quasi come il ricordo dei saloni in attività, delle prenotazioni da prendere, delle clienti da accogliere e coccolare. I lavoratori e le lavoratrici del mondo dell'estetica sono tra coloro che vedono ancora lontano all'orizzonte il giorno della riapertura. Si fa fatica a pensare a come poter ovviare ad oltre tre mesi dallo stop. Che non sono tre mesi qualsiasi. Da marzo a giugno i centri estetici producono quasi il 60% del fatturato annuo. È il periodo in cui si fa cassa per affrontare con maggiore serenità i mesi più bui. Se tutto andrà bene, del quadrimestre magico resterà sfruttabile solo la coda. C'è rabbia tra gli operatori e le operatrici del settore. Si sentono eccessivamente tartassati. In particolare chi opera in centri strutturati. Per loro, oltre al lucro cessante, c'è da fare i conti con il danno emergente rappresentato dalla concorrenza sleale. Le segnalazioni di casi di prestazioni abusive domiciliari si segnalano quotidianamente. Su tutto il territorio provinciale., offrendo massime garanzie alla clientela, anche domani mattina. Privacy, igiene e sicurezza sono in fondo le parole d'ordine con cui i saloni di bellezza si trovano abitualmente a confrontarsi. «Stando alle disposizioni dobbiamo affrontare una serie di regole che già sono la base per noi - spiega Katia Argenziano di Nodi di Benessere - Le norme igieniche da seguire sono quelle che già chi fa questo lavoro deve seguire, i guanti già vengono utilizzati. Anche la sanificazione nei nostri centri non è una novità. In più c'è solo l'uso delle mascherine, la visiera ed un ridotto numero di appuntamenti da prendere per evitare contatti tra le persone. Insomma, per me tra aprire l'1 maggio o l'1 giugno non c'è differenza».Il desiderio di bellezza e di pulizia di viso e corpo è molto sentito tra le donne avellinesi. Le richieste di informazioni si susseguono quotidianamente. C'è chi vorrebbe già prenotare un trattamento in vista della riapertura. «È anche una questione di ordine psicologico evidenzia Argenziano vedersi pettinate ed in ordine per una persona è importante».Di fronte al lungo stop alla propria attività, c'è anche chi ha sentito l'esigenza di rivolgersi direttamente al premier, Giuseppe Conte. È il caso di, direttrice del centro estetico Podalirio di Avellino. Nella lunga lettera-sfogo inviata al presidente del consiglio si definisce estetista, artigiana e professionista. Ricerca del benessere, rispetto delle regole e sicurezza sono alla base del suo operato da circa 40 anni. «Nel mio mestiere avere cura dei particolari, usare attenzione ed evitare qualsiasi rischio è fondamentale - si legge nella missiva - Proprio per questo, vista la peculiarità del lavoro che svolgo, desidero portare a sua conoscenza che nella mia attività sono estremamente responsabile, attenta e ligia nel seguire tutte le normative igienico sanitarie». «Lei sa che con il suo Decreto ha sanzionato la morte di oltre 35.000 centri di estetica e 95.000 acconciatori, legittimato così il lavoro nero e l'abusivismo?», è il quesito che Maria Messuti rivolge al premier Conte. «Io voglio evitare di diventare un'abusiva, non voglio lavorare in nero, non voglio evadere il fisco perché sono un'imprenditrice che crede nella legalità e ha sempre lavorato in trasparenza. Sono una donna che ha avviato un'attività artigianale nonostante mille difficoltà. Sono un'estetista professionista attenta e scrupolosa, che vuole lavorare per garantire il suo contributo all'Italia».Quindi l'invito a visitare il suo centro ad Avellino: «Venga a toccare con mano la qualità di quanto le ho spiegato - conclude - venga a vedere con i suoi occhi il livello di sicurezza che attuiamo. Sono certa che comprenderà che le estetiste sono tra le categorie più rispettose delle normative igienico-sanitarie».