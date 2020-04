LEGGI ANCHE

Non hanno contratto il Covid-19 gli 8 operatori sanitari dell'Azienda ospedaliera «Moscati» i cui tamponi avevano dato esito positivo martedì scorso. Si chiude, ma solo in parte, un giallo che nelle ultime 48 ore ha tenuto sulle spine colleghi (già 23 quelli contagiati) e pazienti della struttura di Contrada Amoretta. La conferma che si trattasse di falsi positivi è arrivata ieri sera dall'ospedale «Cotugno» di Napoli dove mercoledì sono stati spediti i tamponi che il giorno prima, processati dal laboratorio di virologia del nosocomio avellinese, avevano invece indicato la positività al Covid-19 degli 8 (2 medici e 6 infermieri), scatenando il panico per un nuovo focolaio in Irpinia (dopo quelli di Ariano Irpino e Lauro): pericolo scampato.circolava già poche ore dopo la diffusione dei dati (martedì sera da parte dell'Asl). Tanto da indurre, la direzione del «Moscati» a far ripetere i test che eseguiti nello stesso laboratorio interno avevano ribaltato il risultato. Quindi l'invio al Cotugno per un'ulteriore conferma. «Dai primi riscontri - dice il direttore generale Renato Pizzuti - sembra verosimile che a determinare l'inconveniente registrato possa essere stata l'interpretazione qualitativa del test. Le risultanze definitive dell'audit interno (una sorta di indagine alla quale saranno sottoposti i responsabili di quanto accaduto, ndr) saranno oggetto di comunicazione alla cittadinanza». Il manager assicura, poi, che «proseguirà l'attività di sorveglianza di tutto il personale con l'adozione di ogni misura utile al contenimento del rischio di contagio».Che, detto in altri termini, è un errore di valutazione da parte dell'operatore che ha processato il tampone. Insomma, avrebbe sbagliato l'uomo, non la macchina. E se l'ipotesi di Pizzuti fosse confermata, la si dovrebbe specificare: un'ipotesi remota è che gli 8 in realtà fossero positivi ad un'altra forma, molto più lieve di Coronavirus (diversa dal Covid-19). Ma va detto però gli 8 al momento non avrebbero comunque alcun sintomo, e in ogni caso non si spiegherebbe una lettura su parametri diversi da quelli soliti. Più probabile che ci sia stata una contaminazione al momento del contatto tra uno dei tamponi e i reagenti, o in ogni caso un errore tecnico nel processamento. Si attendono delucidazioni., potrebbe mettere in discussione l'intero processo di analisi compiuto da un mese e mezzo a questa a parte. Perché se martedì c'è stato un clamoroso passo falso, in passato potrebbero essercene stati altri. E, cosa ancora più grave, potrebbero aver riguardato i tamponi negativi. Ancora: nella sessione finita sotto la lente di ingrandimento sono stati processati complessivamente 56 tamponi somministrati, per la maggior parte, ai dipendenti dell'Azienda (nell'ambito dello screening avviato a fine marzo), a qualche caso sospetto e a tutti gli altri pazienti giunti in pronto soccorso che necessitavano di ricovero. Ma perché sono stati rielaborati solo gli 8 positivi? E se fossero sbagliati anche i 48 negativi? Interrogativi che restano per il momento inevasi con il direttore generale del «Moscati» che con una nota diffusa nella tarda serata di ieri s'è limitato a una sola ipotesi (quella, appunto, di un'interpretazione qualitativa sbagliata), ripercorrendo poi la vicenda: «Hanno dato esito negativo - ricorda Pizzuti - i tamponi di verifica disposti dalla direzione strategica per gli 8 operatori sanitari risultati a un primo esame positivi al nuovo Coronavirus. La conferma della falsa positività è arrivata sia dallo stesso laboratorio di microbiologia e virologia della città ospedaliera sia dal laboratorio di riferimento regionale presso l'ospedale Cotugno di Napoli»., che si è rassicurato sulle condizioni di salute dei propri dipendenti e, nello stesso tempo, sulla tenuta delle misure di sicurezza adottate a tutela degli operatori, dei pazienti e di tutti gli utenti dell'ospedale». La negatività degli operatori sanitari, inoltre, «trova rispondenza anche nelle risultanze dell'indagine interna e dell'inchiesta epidemiologica effettuata dalla Asl di Avellino, le quali non avevano evidenziato alcuna esposizione a fattori di rischio». Nonostante le ulteriori verifiche predisposte sui tamponi effettuati nell'ambito del programma di sorveglianza del personale aziendale - e quindi su soggetti sani asintomatici - siano risultate quanto mai opportune, «la direzione strategica ha comunque doverosamente dato incarico alla Unità operativa di Rischio clinico di condurre con urgenza un audit clinico-organizzativo per analizzare le varie fasi della lavorazione dei campioni da parte del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda».