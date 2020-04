© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Pasqua è resurrezione e il mio augurio a tutta la comunità è di risorgere senza la presenza di questo maledetto virus. Per farlo dobbiamo restare a casa».Il sindaco di Trevico, contagiato dal Covid 19, è ancora ricoverato presso il reparto di medicina interna dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Le sue condizioni sono, fortunatamente, migliorate e in occasione della Pasqua ha voluto raccontare la sua battaglia, le emozioni e le sensazioni vissute in un lungo post sulla sua pagina Facebook, attraverso il quale ha voluto ringraziare il personale sanitario ed esprimere la sua vicinanza e l'affetto alla comunità che amministra. «Per natura - scrive Rossi - sono un timoroso e, pertanto, ho seguito pedissequamente tutte le istruzioni fornite dal mondo scientifico: mai avrei immaginato di contagiarmi e ammalarmi, né di vivere quest'esperienza, in solitudine». Il sindaco, ancora provato dagli effetti del Coronavirus e dai tanti giorni vissuti in ospedale, non si nasconde e racconta i suoi timori e le difficoltà. «In isolamento aggiunge ho avuto paura e ho visto la paura degli operatori sanitari che, comunque, non si sono sottratti a fare il proprio dovere. Pensare di aver potuto contagiare i familiari, gli amici ed i miei concittadini è stato doloroso e logorante: combattere contro il nemico senza armi è difficilissimo».Rossi, veterinario della Asl di Avellino, ha visto e compreso le difficoltà del personale sanitario del Moscati. Anche per questo, esprime grande apprezzamento nei loro confronti. «Nonostante la grande paura di dover affrontare situazioni non codificate - ammette il primo cittadino del comune più alto della Campania - devo riconoscere la grande disponibilità e l'attenzione che queste persone mi hanno riservato: loro sono i veri guerrieri». I ringraziamenti sono per tutti coloro che, nell'ultimo mese, sono stati costretti a turni stressanti e massacranti per combattere contro un virus che ha messo in ginocchio la provincia di Avellino come molte altre zone del Paese.Rossi ha un pensiero particolare per Olimpia, l'infermiera del reparto di medicina generale, per i medici Giacomo Ferraro e Sergio Gioia che «mi hanno dato la possibilità di poter raccontare questa brutta storia». Superata la fase critica, il sindaco ha ripreso tutti i contatti e, da paziente, si mostra intollerante alle numerose polemiche. «Vedere che alcuni strumentalizzano questa emergenza, puntando il dito contro i direttori generali dell'azienda sanitaria e di quella ospedaliera, ma pure nei confronti del Governatore De Luca - evidenzia - è deplorevole e fa ribrezzo. Le antesignane intuizioni del presidente della Regione ci hanno salvato: non si parla di politica o di visibilità, ma di vita o di morte». Il primo cittadino difende pure Maria Morgante e Renato Pizzuti. «Presso il Moscati e l'ospedale di Ariano - spiega - è in uso il Tocilizumab: io stesso sono stato trattato con questo farmaco. La provincia di Avellino non è stata abbandonata, anche se nessuno immaginava di dover affrontare questa emergenza completamente sconosciuta al mondo scientifico».Quindi, il pensiero è rivolto alla comunità di Trevico, fortemente provata dal Coronavirus con sette casi di contagio e tre morti. Rossi non manca di ringraziare chi lo sta «sostituendo», il vice sindaco Veronica Toto, e l'intera amministrazione, ma anche i rappresentanti del centro operativo comunale e della protezione civile. «Il mio pensiero - chiosa il sindaco del piccolo comune - va ai familiari delle vittime di questo maledetto virus, per il quale Trevico ha pagato un prezzo altissimo. Invito tutta la mia comunità a rispettare le disposizioni nazionali e regionali emanate per proteggere le nostre vite: dobbiamo restare a casa, per tutte le persone che hanno perso i propri cari, per la nostra famiglia e perché la vita è un bene prezioso che dobbiamo custodire. Tutti, poi, aiutiamo chi ne ha bisogno: siamo una comunità e niente può risollevare l'animo più di una speranza».