Sospesi al «Moscati» di Avellino gli interventi chirurgici in elezione per carenze di mascherine. La notizia viene confermata da fonti dell'Azienda ospedaliera Irpina. Le nuove scorte di mascherine chirurgiche, che non sono quelle utilizzate per proteggersi dal contagio del Coronavirus, dovrebbero arrivare entro lunedì prossimo e consentire così la ripresa degli interventi già programmati. La stessa Azienda fa sapere che continueranno invece ad essere effettuati gli interventi chirurgici urgenti e quelli programmati dal reparto di Ematologia e Trapianto, potendo contare sulle scorte a disposizione di ogni Unità operativa.