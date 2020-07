Zero casi in Irpinia, sei in tutta la Campania. In regione torna ad abbassarsi la curva, dopo l'impennata degli ultimi giorni che ha imposto un vertice d'urgenza della task force regionale con il governatore Vincenzo De Luca, pronto a nuove misure restrittive per contenere la diffusione del virus.

Per la provincia di Avellino c'è anche un'altra buona notizia. È negativo il terzo tampone del militare di Chiusano San Domenico che alcuni giorni fa era risultato contagiato durante una visita di routine dell'Esercito. Si è trattato di un test di verifica, perché il secondo tampone aveva fornito un esito completamente diverso. Era negativo a distanza di pochi giorni. In ogni caso, il giovane era quarantena in caserma a Roma, in attesa che si chiarisse il giallo. Il soldato è figlio di una persona contagiata a marzo e ora completamente guarita. Il fratello del ragazzo pure è risultato positivo al Coronavirus, a differenza degli altri familiari tutti negativi.

Il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, ha inoltre informato la comunità che altri cinquanta tamponi a cui sono stati sottoposti altrettanti residenti non hanno riscontrato il Covid-19. Sono persone, non contatti diretti dei due fratelli, che hanno deciso comunque di effettuare l'esame diagnostico per scongiurare ogni problema.



Dopo giorni di apprensione, a Chiusano San Domenico si può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il primo cittadino, comunque, sta già organizzando un'attività di monitoraggio della popolazione che partirà nelle prossime settimane, quando si rientrerà dalle vacanze e si lavorerà a pieno regime. Il tracciamento prosegue anche a Quindici e Calitri, ed è legato ai due casi emersi quando sono rientrati due stranieri, rispettivamente dalla Romania e dall'Asia. Ma il fatto che siano stati subito posti in isolamento potrebbe aver circoscritto il problema. Sono stati eseguiti test per i familiari, ma anche ad altre persone, allargando l'azione di controllo nelle due comunità. Alcuni già sono risultati negativi.

Ieri, dunque, zero contagi in Irpinia e sei in tutta la Campania. Dal bollettino dell'Unità di Crisi di Palazzo Santa Lucia si evidenziano sei tamponi positivi su 1.557 test effettuati. Il totale dei casi sale a 4.880 su 319.860 tamponi, mentre resta fermo a 434 il numero di vittime. Raggiungono quota 4.114 i guariti. In Irpinia nel solo mese di luglio sono stati registrati ventisei casi, 634 dall'inizio della pandemia, con 57 vittime.

